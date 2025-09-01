Η Εθνική Ελλάδας επιβεβαιώνει και με νούμερα ότι η κινητήριος δύναμή της είναι η άμυνα, η οποία είναι η αποτελεσματικότερη στο EuroBasket 2025.

Η Εθνική Ελλάδας έκανε το καθήκον της απέναντι στη Γεωργία και... κάτι παραπάνω, επικρατώντας με το ευρύ 94-53, για να πανηγυρίσει έτσι την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο EuroBasket 2025. Η «γαλανόλευκη» μετράει πλέον 3/3 νίκες έχοντας ουσιαστικά «κλειδώσει» την πρόκριση στα νοκ άουτ, ενώ παράλληλα δείχνει αποφασισμένη να διεκδικήσει την πρωτιά στον όμιλο, επιβεβαιώνοντας ότι είναι το απόλυτο αφεντικό μέχρι στιγμής.

Τα αποτελέσματα είναι το ένα κομμάτι, όμως όλα ξεκινάνε από το παραδοσιακά μεγάλο... ατού της Εθνικής, που δεν είναι άλλο από την άμυνά της. Μάλιστα, φέτος, θα πίστευε κανείς πως δεν είναι το δυνατό της σημείο ειδικά από άποψη γκαρντ, όμως η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει βγάλει άπαντες ασπρόσωπους με την Εθνική να έχει την καλύτερη αμυντική επίδοση σε ολόκληρο το τουρνουά και μάλιστα με διαφορά έχοντας δεχτεί μόλις 62.7 πόντους μέσο όρο στα τρία πρώτα ματς. Η Ισπανία έχει τη δεύτερη καλύτερη με 65.7 και τρίτη έρχεται η Τουρκία με 68.3 πόντους.

Η αμυντική αυτή επίδοση της Εθνικής έρχεται να αποδείξει την αποτελεσματικότητα και στις δύο πλευρές του παρκέ, ακόμα και σε κομμάτια που θεωρητικά αντιμετώπιζε αδυναμίες. Η «επίσημη αγαπημένη» έχει βρει τη... χρυσή συνταγή ώστε μέχρι στιγμής να προσαρμόζεται σε κάθε αντίπαλο με μαεστρία και πειθαρχία. Ξεκινώντας από το πρώτο ματς της πρεμιέρας κόντρα στην Ιταλία, όπου επικράτησε με 75-66, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έκαναν τον Σιμόνε Φοντέκιο να μην μπορεί να πάρει... ανάσα μετρώντας μόλις 4 πόντους με 1/11 σουτ (!). Έτσι απέδειξαν ότι μπορούν να περιορίσουν και τον πιο επικίνδυνο αντίπαλο.

Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή με το άνετο 96-69 κόντρα στην Κύπρο και το αποκορύφωμα που ήρθε απέναντι στην Γεωγία την οποία διέλυσε με 94-53. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε με τη σειρά του δίνοντας έμφαση σε αυτό το κομμάτι της ομάδας: «Πάντα η άμυνα είναι μια σταθερά και από αυτήν βρίσκουμε ενέργεια και ρυθμό στην επίθεση και μπορούμε να βγάλουμε αιφνιδιασμούς».

Φυσικά η εικόνα της Εθνικής ομάδας δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική, όταν στο παρκέ υπάρχει και πρωταγωνιστεί ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον πλανήτη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που συγκεντρώνει μέσο όρο 27,2 πόντους, 7,5 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά παιχνίδι. Βέβαια, επειδή ένας «Greek Freak» δεν φέρνει την... άνοιξη, η Ελλάδα χρειάζεται κι άλλους παράγοντες για να δείξει μία συμπαγή και αποτελεσματική εικόνα. Με τον Ντίνο Μήτογλου να βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα αποτελώντας τον ιδανικό παρτενέρ και μετην άμυνα ως κινητήριο δύναμη, αυτή η Εθνική δεν έχει να φοβάται τίποτα.