Η Εθνική ομάδα συνεχίζει αήττητη στο Eurobasket βάζοντας πλώρη για την 1η θέση του Γ’ Ομίλου και ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για το στοιχείο που κάνει την μεγαλύτερη διαφορά έως τώρα στο παιχνίδι της.

Μέχρι στιγμής τα πάντα βαίνουν καλώς για την Εθνική μας ομάδα. Έχει κάνει το 3/3 στον Γ’ Όμιλο, έχει πάρει προβάδισμα για την 1η θέση και ουσιαστικά κρατάει την τύχη στα χέρια της. Με οποιαδήποτε ομάδα και αν παίξει στη φάση των “16” ή αργότερα στα προημιτελικά και πάει λέγοντας. Όμως είπαμε. Να μην προτρέχουμε και να μένουμε (τουλάχιστον προς το παρόν) σε αυτά που βλέπουμε μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Και αν μη τι άλλο το πρόσωπο της Εθνικής μας είναι άκρως ενθαρρυντικό και υποσχόμενο. Σίγουρα υπάρχουν και ανορθογραφίες αλλά εδώ που τα λέμε θα ήταν και φύσει αδύνατον να μην υπήρχαν όπως για παράδειγμα τα χαμένα ριμπάουντ στη ρακέτα μας ή οι πολλές άστοχες βολές.

Και ως λάτρης της στατιστικής μου αρέσει να ψάχνω κάποια πράγματα, η Εθνική μας έχει δώσει κατά μέσο όρο στα τρία ματς του Eurobasket 11.3 επιθετικά ριμπάουντ στους αντιπάλους της. Τροματικά μεγάλος αριθμός ο οποίος χρίζει άμεσης διόρθωσης ενόψει των νοκ άουτ αγώνων. Στα ματς του ομίλου υπάρχει περιθώριο λάθους. Στα νοκ άουτ δεν συγχωρείται τίποτα απολύτως.

Οι δύο ανορθογραφίες και το… φανερό όπλο

Όπως και για παράδειγμα και οι ελεύθερες βολές. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, οι διεθνείς μας έχουν αστοχήσει σε 22 βολές σε αυτά τα τρία ματς με Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία έχοντας ποσοστό 69.9% με 51/73. Μπορεί οι συνολική εικόνα να είναι καλή και το πρόσημο κάτι παραπάνω από θετικό αλλά στα κλειστά ματς τα οποία και μπορεί να ακολουθήσουν στη συνέχεια της διοργάνωσης, αυτές οι λεπτομέρειες θα κάνουν στο τέλος την διαφορά.

Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε πληρώσει. Και δεν το έχουμε πληρώσει για δύο λόγους. Πρώτον και κυριότερον για την εξαιρετική άμυνα της Εθνικής μας, η οποία δέχεται μόλις 62.7 πόντους και είναι η καλύτερη σε ολόκληρη τη διοργάνωση, με τις Ισπανία (65.7) και Τουρκία (68.3) να την ακολουθούν.

Όμως η άμυνα ήταν ανέκαθεν και διαχρονικά το μεγάλο όπλο της Εθνικής στις μεγάλες διοργανώσεις. Μήπως να υπενθυμίσω ότι στο Eurobasket του 2005 όπου στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης δεχόταν μόλις 59.7 πόντους σε σύνολο επτά αγώνων ενώ στο Παγκόσμιο του 2006 που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο είχε παθητικό 66.4 πόντους σε σύνολο 10 αγώνων;

2η πιο εύστοχη στο Eurobasket; Και όμως!

Αυτά τα γνωρίζαμε. Και πάντα η άμυνα θα βρίσκεται στο ελληνικό DNA όσον αφορά τις μεγάλες επιτυχίες. Αυτό που αρχίσαμε να μαθαίνουμε φέτος έχει να κάνει με την ευστοχία έξω από τα 6.75 μέτρα. Όσο η Εθνική σουτάρει καλά, άλλο τόσο δεν θα έχει να φοβάται τίποτε απολύτως. Και ομολογώ ανησύχησα μετά τα τρία πρώτα φιλικά όπου τα ποσοστά ήταν από άθλια έως τραγικά.

Όμως προπόνηση με την προπόνηση, παιχνίδι με το παιχνίδι, το ποσοστό ολοένα και βελτιωνόταν. Και έπρεπε πάση θυσία να βελτιωθεί βάσει του τρόπου που παίζει η Εθνική. Πόσες και πόσες φορές δεν κλείνεται ο Γιάννης και αναγκαστικά πρέπει να “σπάσει” την μπάλα σε ελεύθερο παίκτη στην περιφέρεια; Και όχι μόνο αυτό. Ψάχνουμε το καλό σουτ. Είτε με τις kick out του Σλούκα, είτε με εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας όπως η τρομερή φάση που έβγαλε η Εθνική μας στην 2η περίοδο του αγώνα με την Κύπρο και είχε ως κατάληξη ένα τρίποντο του Παπανικολάου από τη γωνία. Πλέον το μακρινό σουτ έχει γίνει μέρος του παιχνιδιού της Εθνικής μας. Και γι’ αυτό και έχουν ανέβει τόσο τα ποσοστά.

Συγκεκριμένα η ελληνική ομάδα έχει το 2ο καλύτερο ποσοστό έξω από τα 6.75 μέτρα σε ολόκληρο το Eurobasket σουτάροντας με 47.2%! Μόνο η Τουρκία έχει καλύτερο ποσοστό (με την διαφορά να μην είναι μεγάλη) με 47.7%. Επίσης είναι η Ελλάδα είναι η 3η της λίστας όσον αφορά τα εύστοχα τρίποντα ανά αγώνα με 11.3, πίσω από Γερμανία (14 κατά μέσο όρο) και Φινλανδία (13 κατά μέσο όρο).

Ανέφερα πριν την σταδιακή βελτίωση στα ποσοστά από την έναρξη της προετοιμασίας και μετά. Οι αριθμοί είναι ο πλέον αδιάψευστος μάρτυρας! Στα πρώτα φιλικά η Εθνική μας είχε το άθλιο ποσοστό του 26.5% με 31/117 τρίποντα, ενώ στα τρία επόμενα σούταρε με 50.7% (36/71) βελτιώνοντας το συνολικό ποσοστό έξω από τα 6.75 μέτρα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στο 35.6%.

Μια ματιά και στα advanced stats της Εθνικής στα τρία πρώτα ματς του Eurobasket αποτυπώνουν του λόγου το αληθές όσον αφορά το σουτ, καθώς το 23.3% των επιθέσεων αφορά “catch and shoot” καταστάσεις παίρνοντας 21.3 πόντους κατά μέσο όρο ανά 15.7 κατοχες. Ακολουθούν τα pick n roll με το 22.2% των κατοχών με 12 πόντους ανά 15 κατοχές όπως επίσης και το post up παιχνίδι (κυρίως με τον Γιάννη) με 5.3 πόντους ανά 7 κατοχές.

