Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είπε να χάσει και κανένα τρίποντο στην προπόνηση της Εθνικής και από... συνήθεια ευστόχησε όλα!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Νίκος Ράπτης

Η Εθνική Ελλάδας προετοιμάζεται για το ματς της τέταρτης αγωνιστκής των ομίλων του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει την Βοσνία-Ερζεγοβίνη με μοναδικό στόχο τη νίκη και φυσικά την πρωτιά στον όμιλο.

Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση της επίσημης αγαπημένης και απαθανάτισε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ σε ένα... άχαστο κρεσέντο από τα 6.75. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού φαίνεται πως έχει πατήσει γκάζι ευστοχώντας σε όλα τα σουτ που δοκίμασε από την περιφέρεια. Συγκεκριμένα, έκανε το 6/6 δείχνοντας πως είναι πιο «καυτός» από ποτέ!