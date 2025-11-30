Ελλάδα: Για το 2/2 κόντρα στην Πορτογαλία
Η Εθνική Ελλάδας, μετά την άνετη νίκη επί της Ρουμανίας, συνεχίζει τις υποχρεώσεις της για την προκριματική φάση του Mundobasket 2027, με επόμενο σταθμό το εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Πορτογαλία.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.
Στην αποστολή συμμετέχουν οι: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης.
