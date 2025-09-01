Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα παραμείνει στο Μιλγουόκι και στο πλευρό του Γιάννη. Αυτά είναι όλα του τα συμβόλαια στο NBA.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει την καριέρα στου NBA για λογαριασμό των Μιλγουόκι Μπακς, στους οποίους βρίσκεται από το 2019 και πορεύεται μαζί με τον αδερφό του, Γιάννη δημιουργώντας ένα όμορφο οικογενειακό κλίμα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Ο 33χρονος φόργουορντ ταλαιπωρήθηκε την περσινή σεζόν (2024-25) λόγω της ρήξης αχιλλείου τένοντα που υπέστη τον Μάιο του 2024, όταν και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Μένοντας μακριά από την αγωνιστική δράση πάνω από έναν χρόνο. Επέστρεψε εν τέλει στα παρκέ και στις πειστικές εμφανίσεις φορώντας τη φανέλα της Εθνικής στο φετινό EuroBasket.

Όλα τα συμβόλαια του Θανάση Αντετοκούνμπο στο NBA

Δεν άργησε να έρθει, λοιπόν, και το νέο συμβόλαιο στον «μαγικό κόσμο» του NBA με τα «Ελάφια» να θέλουν να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία με τον Θανάση στέλνοντας έτσι και μήνυμα παραμονής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο υπέγραψε νέο εγγυημένο συμβόλαιο για έναν χρόνο ύψους 2.9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Για έκτη σεζόν θα πορεύεται με την ομάδα του Μιλγουόκι με αυτό το συμβόλαιο να είναι το πιο ακριβό που έχει υπογράψει μέχρι στιγμής. Όλα ξεκίνησαν από τους Νιου Γιορκς Νικς που τον επέλεξαν στην 51η θέση του Draft το 2014 και λάμβανε 75 χιλιάδες δολάρια ως το μίνιμουμ rookie συμβόλαιο, ενώ υπέγραψε νέο δεκαήμερο τον Ιανουάριο του 2016 ύψους 30 χιλιάδων δολαρίων φτάνοντας συνολικά τα 105 χιλιάδες δολάρια από την ομάδα της Νέας Υόρκης.

Και μετά ήρθαν οι Μπακς... Τον Ιούλιο του 2019 Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Μιλγουόκι με τον Θανάση να υπογράφει διετές συμβόλαιο ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων γιορτάζοντας μάλιστα και την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς συμφώνησε για άλλα δύο χρόνια με τους Μπακς για 3.6 εκατομμύρια δολάρια. Η ιστορία συνεχίστηκε με τον «Elevator» να ανανεώνει ξανά για έναν χρόνο τον Ιούλιο του 2023 για 2.3 εκατομμύρια δολάρια.

Μεσολάβησε το διάστημα του πολύ σοβαρού τραυματισμού του και ο Θανάσης αποφάσισε να παραμείνει κάτοικος Μιλγουόκι δίνοντας έτσι και τέλος στα σενάρια περί αλλαγής ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το νέο μονοετές συμβόλαιο του 33χρονου Έλληνα διεθνή είναι το υψηλότερο μέχρι στιγμής αγγίζοντας τα 2.9 εκατομμύρια δολάρια. Με αυτό να προστίθεται, λοιπόν, στα ήδη υπάρχοντα, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα δει όλα του τα συμβόλαια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να του προσφέρουν συνολικά 12.117.373 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνονται οι φόροι της εκάστοτε Πολιτείας σε αυτό το ποσό.