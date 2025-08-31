Ο προπονητής της Εθνικής Γεωργίας, Αλεξάντερ Τζίκιτς στάθηκε μεταξύ άλλων στη μη χρησιμοποίηση του Γκόγκα Μπιτάτζε.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Γεωργία, ο τεχνικός της ομάδας, Αλεξάντερ Τζίκιτς, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι βασικοί παίκτες είτε έπαιξαν πολύ λίγο όπως ο Σενγκέλια, είτε δεν έπαιξαν καθόλου όπως ο Μπιτάτζε.

«Μετά το ματς με την Ιταλία είχαμε δύο επιλογές. Να πάμε στο 100% στο σημερινό ματς ή να προσπαθήσουμε να μείνουμε υγιείς για τα δύο τελευταία παιχνίδια. Επιλέξαμε το δεύτερο, ήταν δική μου απόφαση. Ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας. Ήταν άσχημο; Ναι, φυσικά, Δεν μου αρέσει, ούτε στους παίκτες, είναι το αντίθετο από αυτό που είμαστε. Όμως σήμερα δεν θα ήταν το πιο έξυπνο να παλέψουμε στο 100%. Αν το κάναμε, πιθανότατα θα είχαμε 2-3 τραυματίες παίκτες. Δεν θέλω να μιλήσω για την κατάσταση του Σενγκέλια. Πάντως θα παίξει στα δύο επόμενα ματς» ανέφερε αρχικά ο προπονητής της εθνικής Γεωργίας και συνέχισε:

«Η Ελλάδα είναι σπουδαία ομάδα. Παίζουν πολύ καλά, αλλά προτεραιότητά μου ήταν να κρατήσω τους παίκτες μου υγιείς για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Φυσικά δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις την Ελλάδα. Αν παίζαμε στο 100%, θα μας εγγυόταν κανείς ότι θα κερδίζαμε; Θα ήταν φαβορί ακόμη κι αν ήμασταν πλήρεις και παίζαμε στο 100%. Αυτή ήταν η οπτική μας. Εμείς δεν έχουμε το ίδιο βάθος με την Ελλάδα. Όπως είπα από την πρώτη μέρα, πρέπει να επιλέγεις τις μάχες του. Ίσως κάποιοι να διαφωνούν, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα της γνώμης του».