EuroBasket 2025, Γεωργία - Ελλάδα: Ο Ρούντι Φερνάντεθ βλέπει Εθνική και γράφει για τη σωστή φόρμουλα του Σπανούλη

Ευτυχία Οικονομίδου
Ρούντι Φερνάντεθ
Ο Ρούντι Φερνάντεθ παρακολουθεί τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Γεωργία και θεωρεί την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη διεκδικήτρια του EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Γεωργία στο πλαίσιο του τρίτου ομίλου του EuroBasket 2025 και φιλοδοξεί να κάνει το 3/3 για να κατοχυρώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Την συγκεκριμένη αναμέτρηση την παρακολουθεί ο Ρούντι Φερνάντεθ, καθώς η Εθνική είναι αντίπαλος της Ισπανίας στον όμιλο. Μάλιστα, έκανε και το δικό του σχόλιο για την εικόνα της «γαλανόλευκης» λέγοντας πως αποδεικνύεται ισχυρή διεκδικήτρια του τουρνουά, ενώ έγραψε πως ο Βασίλης Σπανούλης έχει βρει την σωστή φόρμουλα στην ομάδα.

@Photo credits: FIBA
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα