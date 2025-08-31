EuroBasket 2025, Γεωργία - Ελλάδα: Ο Ρούντι Φερνάντεθ βλέπει Εθνική και γράφει για τη σωστή φόρμουλα του Σπανούλη
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Γεωργία στο πλαίσιο του τρίτου ομίλου του EuroBasket 2025 και φιλοδοξεί να κάνει το 3/3 για να κατοχυρώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Την συγκεκριμένη αναμέτρηση την παρακολουθεί ο Ρούντι Φερνάντεθ, καθώς η Εθνική είναι αντίπαλος της Ισπανίας στον όμιλο. Μάλιστα, έκανε και το δικό του σχόλιο για την εικόνα της «γαλανόλευκης» λέγοντας πως αποδεικνύεται ισχυρή διεκδικήτρια του τουρνουά, ενώ έγραψε πως ο Βασίλης Σπανούλης έχει βρει την σωστή φόρμουλα στην ομάδα.
Greece is also proving to be a strong contender in this EuroBasket. Spanoulis has found the right formula. #EuroBasket2025 pic.twitter.com/2XeGnczMvO— Rudy Fernandez (@rudy5fernandez) August 31, 2025
