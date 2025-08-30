Eurobasket 2025: Νικητές στον αγώνα που δεν είχε ηττημένο

Ο Νίκος Παπαδογιάννης γυρίζει σελίδα από το ιστορικό αλλά χωρίς στόρι παιχνίδι της Εθνικής με την Κύπρο και χαρτογραφεί το τοπίο του επόμενου πενθημέρου, στη Λεμεσό και αλλού.

Το άνισο Εurobasket 2025 της καλπάζουσας βαρεμάρας απέκτησε ξαφνικά νεύρα και νεύρο. Οι Σλοβένοι πήγαν να πλακωθούν με τους Γάλλους επειδή δεν γίνεται Ντόντσιτς δίχως μανούρα, οι Γεωργιανοί απέδειξαν αυτό που μου έλεγε ο Ηλίας Ζούρος, ότι είναι (very) bad losers, ο Σενγκέλια μιμήθηκε τον Πετρούσεφ και αποβλήθηκε για αντιαθλητικό χτύπημα, οι ασυμβίβαστοι Πολωνοί φίλαθλοι γιουχάισαν άγρια τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ και μέσα στην τούρλα του Σαββάτου είχαμε και κρούσμα ρατσισμού, από Λιθουανό κάφρο απέναντι στον Ντένις Σρέντερ.

Εμείς, ευτυχώς, μείναμε μακριά από ασχήμιες. Η 30ή Αυγούστου 2025 ήταν για άλλες ομάδες μία συνηθισμένη μέρα στον πόλεμο, αλλά για την αφεντιά μας ήταν η βραδιά όπου οι έννοιες «επίσημο» και «φιλικό» έγιναν ταυτόσημες και όλοι ήμασταν δικοί μας.

Μπορεί το ιστορικό σουαρέ να κύλησε δίχως συμβολικές χειρονομίες (αφού οι ηγεσίες των δύο χωρών και ιδίως της Ελλάδας το αγνόησαν επιδεικτικά), αλλά στην κερκίδα έμοιαζαν όλοι με αδέλφια: ίδια χρώματα, ίδια λόγια, ίδιος ύμνος, ίδια συγκίνηση στα βλέμματα όσων κρατούν ζωντανή τη μνήμη.

Για τους περισσότερους εδώ, πάντως, πέρα έβρεξε. Πέρα από το δίλεπτο του κοινού εθνικού ύμνου, η ατμόσφαιρα θύμιζε ένα ματσάκι ρουτίνας, με μονόχρωμη έστω εξέδρα. Στην άχρωμη Λεμεσό με την άψυχη ψυχή, ακόμα και το μπλε μοιάζει ξεθωριασμένο. Οι ντόπιοι μας έχουν σκλαβώσει και το τουρνουά είναι καλά οργανωμένο (αν και σε ακατάλληλο γήπεδο), αλλά η πόλη δεν νοιάζεται. Η δε οικοδέσποινα χώρα θα νοιαζόταν μόνο αν είχε αξιόμαχη ομάδα.

Για να είμαι τίμιος, οφείλω να πω ότι οι Κύπριοι (μπορεί να υστερούν σε ποιότητα και πείρα, αλλά) παίζουν σωστό μπάσκετ, με τη σφραγίδα του προπονητή. Το παράσημό τους, απόψε, ήταν ότι ανάγκασαν με την απόδοσή τους τον Βασίλη Σπανούλη να επιστρατεύσει εκτός προγράμματος τον Κώστα Παπανικολάου, αλλά και -για 5 λεπτά- τον Κώστα Σλούκα.

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο υπάρχει απαράβατη ντιρεκτίβα από το Μιλγουόκι για τα back-to-back διήμερα (που ευτυχώς είναι …ένα και μοναδικό στο Eurobasket 2025), αλλά έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να ταλαιπωρηθεί. Θα μπορούσε ίσως να παίξει ένα πεντάλεπτο στην αρχή για το μπιζάρισμα. Τι νόημα έχει να μη δηλώνεται καν στο φύλλο αγώνα; Μόνο για το θεαθήναι από την απέναντι άκρη του Ατλαντικού.

Η Εθνική μας δεν ήταν καθόλου καλή στο σημερινό 96-69, αλλά τουλάχιστον σούταρε καλά (13/24 τρίποντα αν αφαιρεθεί από την εξίσωση η γκίνια του Κατσίβελη) και βοήθησε αρκετούς παίκτες της (από τον Ντόρσεϊ μέχρι τον εορτάζοντα Σαμοντούροφ και από τον Λαρεντζάκη μέχρι τον Καλαϊτζάκη) να ξεμπουκώσουν και να βρουν καλύτερο ρυθμό. Το -6 στα ριμπάουντ θα κάνω ότι δεν το πρόσεξα.

Το χαμόγελο της κληρωτίδας των Ομίλων ήταν για την Εθνική μας θείο δώρο, αφού την προφύλαξε από άσχημη κακοτοπιά. Μπορεί εμείς να έχουμε λιγότερες ώρες ξεκούρασης από τη Γεωργία (19 έναντι 22), αλλά έχουμε στα πόδια μας ματς καλαμπούρι, ενώ αυτοί προέρχονται από ντερμπαδούρα με την Ιταλία.

Από τους οκτώ ετοιμοπόλεμους του αυριανού αντιπάλου, ο Μαμουκελασβίλι έπαιξε σήμερα 30 λεπτά υψηλής έντασης, ο μοναδικός αξιόλογος γκαρντ Σανάτζε 31, ο Μπάλντγουιν 32, ο Μπιτάτζε 28 και ο κάπτεν Σενγκέλια 21.Ο εμβληματικός αρχηγός των Γεωργιανών αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό πρόβλημα με την καρδιά του, είναι απροπόνητος και ντεφορμέ και αμφιβάλλω αν θα αγωνιστεί αύριο.

Υπό κανονικές συνθήκες, η ήδη ανώτερη Εθνική μας δεν γίνεται να χάσει αυτό το ματς. Ο παλιός σας υπενθυμίζει ότι σε παρόμοια «κέντα» βρέθηκαν οι Σέρβοι το 2011 στο Κάουνας, στον αγώνα που έκρινε ένα εισιτήριο για το Προολυμπιακό τουρνουά της επόμενης χρονιάς.

Μέχρι να πάρουν μπρος τα βαριά και τα ασήκωτα από την κούραση πόδια τους, έβλεπαν τις πλάτες των δικών μας από απόσταση 26 βημάτων (34-8, με προπονητή τον μετέπειτα …Γεωργιανό Ζούρο). Στο Καράκας πήγαμε εμείς, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα καλύτερα να είχαμε μείνει σπίτι.

Τη νίκη στο αυριανό παιχνίδι τη χρειαζόμαστε οπωσδήποτε, αφού σε διαφορετική περίπτωση η πολύτιμη πρωτιά θα αρχίσει να τρίζει. Οι αγώνες του τελευταίου διημέρου επιφύλαξαν σκόρπιες συγκινήσεις, αλλά δεν άλλαξαν τα δεδομένα. Ο πρώτος του Ομίλου μας (Γ1) μπορεί να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά χωρίς να τρακάρει με Γερμανούς, Σέρβους, Γάλλους, Τούρκους.

Η κρίσιμη λεπτομέρεια που απομένει να διευκρινιστεί είναι η ταυτότητα του αντιπάλου στη φάση των «16». Προς το παρόν ξέρουμε ότι αυτός θα έλθει από τον Όμιλο του Κατοβίτσε, όπου πρώτοι θα τερματίσουν οι νικητές της αναμέτρησης Γαλλίας-Πολωνίας και τέταρτοι (μάλλον) οι ηττημένοι του αγώνα Ισραήλ-Σλοβενίας. Ελπίζω να μη πέσουμε πάνω στους Σλοβένους, γιατί με δαύτον τον Ντόντσιτς δεν είναι να αστειεύεται κανείς. Ιδίως φέτος που έγινε φιγουρίνι.

Το Ιταλία-Ισπανία της Τρίτης θα είναι και αυτό πολύ ζουμερό. Αλλά ας μείνουμε σε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε. Ο αγώνας της Εθνικής μας με τη Γεωργία θα είναι δύσκολος, αυτός στο φινάλε με την Ισπανία (που βελτιώθηκε απροσμέτρητα μόλις βρήκε αντίπαλο του χεριού της) ακόμα δυσκολότερος, ενώ οι 2.000 Βόσνιοι φίλαθλοι που με ξεκουφαίνουν αυτή τη στιγμή αποτελούν ανεκτίμητο στήριγμα για μία ομάδα μετρίως μέτρια, αλλά όχι παρακατιανή. Εκτός πια και αν έχουν έρθει μόνο για Σαββατοκύριακο…

