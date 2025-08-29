Eurobasket 2025: Ελάφι κλεισμένο σε κλουβί

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι η Εθνική μας δεν θα αντέξει δεύτερο κρίσιμο ματς με μηδενική παραγωγή στον αιφνιδιασμό.

Σε έναν Όμιλο όπου συνυπάρχουν Ισπανία και Ιταλία, το ντέρμπι κορυφής θα είναι Ελλάδα-Γεωργία. Αντιλαμβάνεστε πόσο εξωγήινο θα ακουγόταν το παραπάνω εν έτει 1983, όταν οι Ισπανοί με τους Ιταλούς συγκρούστηκαν στον τελικό του Eurobasket της Ναντ;

To ελληνικό μπάσκετ ήταν ουσιαστικά αγέννητο το 1983, ενώ η Γεωργία ήταν μία από τις δημοκρατίες (προσθέστε στη λέξη εισαγωγικά κατά το δοκούν) της ΕΣΣΔ. Το ίδιο και η Λιθουανία με τη Λετονία και την Εσθονία, υποψήφιες αντίπαλοι της Εθνικής μας στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, εάν όλα πάνε -με το συμπάθειο- δεξιά το ερχόμενο δεκαήμερο.

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που ενδέχεται να νικήσει αύριο βράδυ τους πρωταθλητές Ισπανούς και να τους ξαποστείλει από το αεροπλάνο για τη Ρίγα, απέκτησε την ανεξαρτησία της μόλις το 1992, βαπτισμένη από το αίμα του εμφυλίου και της γενοκτονίας, που συγκίνησε και κινητοποίησε την οικουμένη χίλια εκατομμύρια φορές περισσότερο από αυτήν της Παλαιστίνης.

Όλοι στον κόσμο είναι ίσοι, αλλά μερικοί είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Το ίδιο ισχύει και στο μπάσκετ. Την Εθνική Ελλάδας της ισότητας και του αλτρουισμού, οι πάντες και τ’ αδέλφια τους την αποκαλούν «ο Γιάννης και οι άλλοι».

Αναζητώντας αργά το βράδυ της Πέμπτης τα χαϊλάιτς του αγώνα με τους Ιταλούς έβρισκα εκεί έξω μόνο τα χαϊλάιτς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Πουθενά το καθοριστικό τρίποντο του Θανάση, πουθενά οι τορπίλες του Τολιόπουλου, πουθενά οι ασίστ του Σλούκα, πουθενά φυσικά η εξοντωτική άμυνα του Παπανικολάου στον Φοντέκιο.

Και να πεις ότι ήμασταν η ομάδα του Γιάννη, χθες στη Λεμεσό; Όσο και αν ακούγεται αλλόκοτο, οι Ιταλοί πέτυχαν 3 πόντους παραπάνω από τους Έλληνες όσο βρισκόταν στο παρκέ ο Greek Freak. Ο αντίστοιχος για τον Θανάση ήταν +10 (σε 13,5 λεπτά συμμετοχής), για τον Τολιόπουλο +9, για τον Κώστα Αντετοκούνμπο +9, για τον Καλαϊτζάκη +5.

Ο μοναδικός που καταλάβαινε καλά τι έβλεπε ήταν ο Ντάρβιν Χαμ, το δεξί χέρι του Ντοκ Ρίβερς στο Μιλγουόκι: «Στους Μπακς χρειαζόμαστε τον Γιάννη σε ρόλο σούπερμαν και του δίνουμε τη μπάλα σε κάθε φάση, αλλά εδώ τον χρησιμοποιείτε διαφορετικά και το τονίζω. Πολλά συστήματα και ομαδικό παιχνίδι, διαρκής αξιοποίηση των συμπαικτών του, χαμηλότερες ταχύτητες. Βλέπω ότι είναι ικανός να παίξει και τους δύο διαφορετικούς ρόλους και χαίρομαι πολύ».

Ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο ισχυρίστηκε ότι η ομάδα του κατόρθωσε να περιορίσει τον Γιάννη, μολονότι εισέπραξε 31 πόντους σε 29 λεπτά με 14/20 σουτ. Έχει ένα κάποιο δίκαιο ο Ιταλός προπονητής, όσο και αν η στατιστική του βγάζει κοροϊδευτικά τη γλώσσα. Ο Γιάννης δεν μπόρεσε να τρέξει ούτε μία φορά στον αιφνιδιασμό (όπου η Εθνική μας πέτυχε ακριβώς 0 πόντους), κέρδισε μόλις 4 βολές αν και έφαγε το ξύλο της αρκούδας, υπέπεσε σε 5 λάθη και μοίρασε μόνο 2 ασίστ.

Τα ριμπάουντ του ήταν λίγα (7), όπως και τα στατιστικά του στη χαμαλοδουλειά: 1 κλέψιμο, 0 τάπες. Όταν τον συνάντησα έξω από το πούλμαν της ομάδας, σχεδόν μεσάνυχτα, δεν μου φάνηκε ικανοποιημένος από τον εαυτό του. Γιάννης χωρίς ποδοβολητό στον αιφνιδιασμό ισοδυναμεί με ελάφι κλεισμένο σε κλουβί.

Ο Βασίλης Σπανούλης ξέρει ότι η Εθνική απειλείται στην κακή της μέρα (και) από τον δαίμονα της δυστοκίας, οπότε ζητάει επίμονα την επίθεση απέναντι σε ανοργάνωτη άμυνα, ακόμα και όταν οι προϋποθέσεις είναι συζητήσιμες. Στο ματς της πρεμιέρας, είδαμε τους διεθνείς να επιχειρούν ακόμα και παρακινδυνευμένες πάσες μετά από το αμυντικό ριμπάουντ (ή από το κλέψιμο), προκειμένου να σκορπίσουν πανικό, να βάλουν την εξέδρα στην εξίσωση και να ξεκλειδώσουν το υπερηχητικό όπλο της ομάδας.

Στον βωμό του πάση θυσία αιφνιδιασμού σπαταλήθηκαν 2-3 καλές ευκαιρίες, με λάθη από παίκτες που επιχείρησαν μισότυφλες πάσες εκτός ρεπερτορίου. Από τη φετινή βερσιόν της Εθνικής, όπου σπανίως υπάρχει δεύτερος χειριστής στην πεντάδα, λείπουν οι αυτοματισμοί και τα αντανακλαστικά της αστραπιαίας αντεπίθεσης. Λείπει, αν θέλετε, ένας Νικ Καλάθης.

Οι 13 ασίστ παραήταν λίγες και τα 16 λάθη παραήταν πολλά, αν και ορισμένα από αυτά προήλθαν από την στοχευμένη -αλλά προβλέψιμη- προσπάθεια να ταϊστεί το θηρίο με λόμπες. Απέναντι στη Γεωργία, που υστερεί σε ταχύτητα, σε νιάτα και σε φρεσκάδα (ιδίως όταν έχει στα πόδια της ένα ντέρμπι με τους Ιταλούς 24 ώρες νωρίτερα), η Εθνική θα πρέπει οπωσδήποτε να βγάλει φτερά στα πόδια.

Δεν έχω πειστεί ότι το αμυντικό φίλτρο αυτής της ομάδας είναι ικανό να της δώσει πολλές μεγάλες νίκες. Χθες δούλεψε, αλλά χρειάστηκε και μία γερή δόση τύχης στα ουκ ολίγα άστοχα σουτ χωρίς πίεση των Ιταλών στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, η βελτίωση στα μετόπισθεν με εξαίρεση σκόρπιες προσωπικές ήττες υπήρξε ουρανομήκης.

Οι Ιταλοί τελείωσαν το ματς με 35% εντός παιδιάς και σπατάλησαν την υπεροχή τους σε επιθετικά ριμπάουντ (12-4), ασίστ (19-13) και λάθη (11-16). Ξέχασα να σας πω, ότι, εκτός των άλλων, «περιόρισαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο». Ούτε 35 δεν τους έβαλε, το φυλακισμένο ελάφι.