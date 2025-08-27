Eurobasket 2025: Το φανταράκι που έγινε στρατηγός

Ο Νίκος Παπαδογιάννης αισθάνεται καλά όποτε βλέπει τον Κώστα Παπανικολάου στις επάλξεις με το αόρατο περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο Κώστας Παπανικολάου πρωτοφόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών το 2009, στα 19 του χρόνια, με το έπαθλο του MVP του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ20 φρέσκο φρέσκο στο σκρίνιο του. Η ομάδα είχε πολλούς καλούς ψηλούς, αλλά -ελλείψει Διαμαντίδη και Παπαλουκά- υστερούσε στις περιφερειακές θέσεις, οπότε ο Γιόνας Καζλάουσκας κάλεσε για το Eurobasket της Πολωνίας τα δύο αμούστακα αστεράκια της Εθνικής Νέων: Παπανικολάου και Νίκο Παππά (αλλά όχι τον Κώστα Σλούκα, που φαίνεται στη φωτο μαζί και με τον Χάρη Γιαννόπουλο).

«Κόπηκαν» και οι δύο την προτελευταία στιγμή, τις μέρες του τουρνουά «Ακρόπολις», μαζί με τον Κώστα Βασιλειάδη. Εάν ο Παπανικολάου κέρδιζε τη θέση του 12ου παίκτη (σε μία Εθνική που είχε μοναδικό «τριάρι» τον Στράτο Περπέρογλου), θα ήταν σήμερα κάτοχος ευρωπαϊκού μεταλλίου. Και δεν θα πόνταρε τα ρέστα του στο Eurobasket 2025, στην τρυφερή ηλικία των 35 ετών…

Ο Παπανικολάου έπαιξε το 2011 στη Λιθουανία, το 2013 στη Σλοβενία, το 2015 σε Ζάγκρεμπ και Λιλ, το 2017 σε Ελσίνκι και Κωνσταντινούπολη, το 2020 σε Μιλάνο και Βερολίνο: 38 αγώνες σε πέντε σερί διοργανώσεις, όπου περιέργως δεν έχει ξεπεράσει ούτε μία φορά τους 11 πόντους.

Μηδέν απουσίες, μηδέν μετάλλια. Εικοσιένα χρόνια σερί, από το 2005, δεν έλειψε ποτέ από τα προσκλητήρια των Εθνικών ομάδων, με εξαίρεση το Προολυμπιακό του 2021, όταν απουσίασε λόγω σοβαρότατου τραυματισμού στον αυχένα.

Εικιοσιένα χρόνια σερί. Από το 2005. Γεννημένος στις 31 Ιουλίου 1990. Από τα δεκαπέντε του μέχρι τα τριανταπέντε. Παιδί τότε, οικογενειάρχης σήμερα.

Με 163 συμμετοχές στην Ανδρών και 99 στις μικρότερες Εθνικές ομάδες. Διακόσια εξήντα δύο ματς με το εθνόσημο. Χωρίς ένα, έστω, «όχι» στο μητρώο του.

Ο Παπανικολάου δεν ήταν πάντοτε αρχηγός. Εάν με ρωτούσατε πριν από δέκα χρόνια, θα σας έλεγα ότι είναι καμωμένος από υλικό στρατιώτη και όχι στρατηγού. Αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό και άλλωστε το ίδιο «λάθος» έκανα με τον Μιχάλη Κακιούζη, τον καπετάνιο που σήκωσε πρώτος το τρόπαιο πριν από είκοσι (είκοσι!) χρόνια.

Υπάρχουν λογής λογής ηγέτες και δεν φοράνε όλοι οι σούπερμαν κάπα. Λιγομίλητος και μάλλον συνεσταλμένος, ο Παπανικολάου μεταλλάχτηκε περισσότερο (και καλύτερα) στα χρόνια της ωριμότητάς του περισσότερο από κάθε άλλον αθλητή ομαδικού αθλήματος που έχω γνωρίσει. Το φανταράκι του 2011, που άκουγε τις αγριοφωνάρες του ‘Ίβκοβιτς επειδή έπαιζε διστακτικά και μούτρωνε όποτε αστοχούσε, έγινε Μέγας Κωνσταντίνος.

Μέσα στο γήπεδο, ο Παπανικολάου έκανε πάντα το σωστό, σε βαθμό που να μην αποτελεί καν είδηση. Ο Παπανικολάου του 2025 πέρασε στο επόμενο στάδιο: λέει πάντα το σωστό. Διαβάστε το παρακάτω:

«Θα ντρεπόμουν ως αθλητής και ως άνδρας, εάν επέτρεπα στον εαυτό μου να πατήσει πάνω σε δικαιολογίες, όπως το άγχος και η ευθύνη. Δεν θα με τιμούσε, αν έλεγα ότι το ‘πρέπει’ μας βαραίνει και δεν φτάνουμε στον στόχο».

Και επίσης:

«Είμαι υπέρ της ανανέωσης, αλλά δεν δέχομαι ότι μπορεί κάποιος να εγκαταλείψει την Εθνική. Δεν σταματάς εσύ την Εθνική, εκείνη σε σταματάει. Δεν πρόκειται να πω εγώ ότι κουράστηκα και δεν μπορώ άλλο. Θα προτιμούσα όταν έρθει ο καιρός να μου πουν, ‘Κωστάρα, σε ευχαριστούμε για όλα, είναι καιρός να παραδώσεις τη σκυτάλη σε νεότερα παιδιά’».

Και ακόμη:

«Με τον Βασίλη έχουμε σχέση εφ’ όρου ζωής και υπήρξαμε συμπαίκτες επί χρόνια. Έχουμε πανηγυρίσει, έχουμε στενοχωρηθεί, έχουμε συζητήσει πολύ, έχουμε τσακωθεί. Οφείλω όμως να δίνω το σωστό παράδειγμα στα νέα παιδιά. Στην προπόνηση δεν έχει χαβαλέ ούτε πλάκα. Εκείνος είναι ο προπονητής, εγώ ο παίκτης».

Ο Βασίλης Σπανούλης αισθάνεται ότι έχει στο παρκέ τη μετενσάρκωσή του: «Μου λέτε ότι η ομάδα είναι γερασμένη και έχει πολλούς 35άρηδες», ξεσπάθωσε πέρυσι στο Παρίσι. «Δεν είδατε τον Παπανικολάου που έτρεχε σαν ελάφι; Σας φαίνεται αυτός για 35 χρονών; Η ηλικία δεν είναι παρά ένας αριθμός».

Η ίδια κουβέντα σε βερσιόν 2025, με κυπριακή προφορά, σημερινό: «Τι να διδάξω εγώ στους παίκτες για το σουτ και τι να μάθουν από μένα; Ξεχάσατε τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη; Παιδάκι ήταν ο Κώστας, αλλά μπήκε μέσα και δεν έχασε σουτ». Ο απολογισμός του 21χρονου Παπανικολάου στο φάιναλ-φορ του 2012 με τη φανέλα του Ολυμπιακού: 3/3 δίποντα και 5/5 τρίποντα, 29 πόντοι σε δύο ματς απέναντι σε Μπαρτσελόνα και ΤΣΣΚΑ. Ο Σπανούλης έβαλε 36 και ο Πρίντεζης 27.

Από αύριο και για δεκαοχτώ μέρες θα χορέψω βαλσάκι με την «επίσημη αγαπημένη», για 29η φορά στη ζωή μου: τρεις Ολυμπιάδες, έξι Παγκόσμια Κύπελλα, δεκάξι Eurobasket με το φετινό, τέσσερα Προολυμπιακά τουρνουά. Σε αυτόν τον πόλεμο, χαίρομαι που δω στις επάλξεις τον Κώστα Παπανικολάου να φωνάζει «αέρα» μπροστά στους ...μακαρονάδες. Και δεν με απασχολεί καθόλου τι γαλόνια θα φοράει.

