EuroBasket 2025, Ιταλία - Γεωργία: Αποβλήθηκε ο Σενγκέλια βρίζοντας τους διαιτητές
Ο Τόρνικε Σενγκέλια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του στον αγώνα της Γεωργίας απέναντι στην Ιταλία για τον τρίτο όμιλο του EuroBasket 2025.
O Γεωργιανός σταρ τιμωρήθηκε με αποβολή για αντιαθλητική ενέργεια και αντέδρασε πολύ έντονα 2:50 πριν το φινάλε της αναμέτρησης.
Ο νέος παίκτης της Μπαρτσελόνα επιτέθηκε φραστικά στους διαιτητές βρίζοντάς τους φτάνοντας σε σημείο να χρειάζεται να τον απομακρύνουν οι συμπαίκτες του και τα μέλη του τιμ, προκειμένου να κατευθυνθεί στα αποδυτήρια.
Για την ιστορία η Ιταλία επιβίωσε στη… σκυλομαχία με τη Γεωργία, επικρατώντας με 78-62 για να σημειώσει την πρώτη της νίκη στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.