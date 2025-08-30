Ο Τόρνικε Σενγκέλια αποβλήθηκε για αντιαθλητική ενέργεια και ξέσπασε σε έντονα νεύρα προς τους διαιτητές με αποτέλεσμα οι συμπαίκτες του και μέλη του τιμ να τον οδηγούν στα αποδυτήρια.

Ο Τόρνικε Σενγκέλια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του στον αγώνα της Γεωργίας απέναντι στην Ιταλία για τον τρίτο όμιλο του EuroBasket 2025.

O Γεωργιανός σταρ τιμωρήθηκε με αποβολή για αντιαθλητική ενέργεια και αντέδρασε πολύ έντονα 2:50 πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο νέος παίκτης της Μπαρτσελόνα επιτέθηκε φραστικά στους διαιτητές βρίζοντάς τους φτάνοντας σε σημείο να χρειάζεται να τον απομακρύνουν οι συμπαίκτες του και τα μέλη του τιμ, προκειμένου να κατευθυνθεί στα αποδυτήρια.

Για την ιστορία η Ιταλία επιβίωσε στη… σκυλομαχία με τη Γεωργία, επικρατώντας με 78-62 για να σημειώσει την πρώτη της νίκη στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025.