Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Eurobasket U18 η Σλοβενία, η οποία κέρδισε την Ιταλία στον τελικό με 88-71.

Το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket U18 κατάκτησε η Σλοβενία, η οποία επικράτησε στον μεγάλο τελικό της Ιταλίας με 88-71.

Λίγες μέρες μετά το χρυσό των Νέων, καταφέρνουν να κυριαρχήσουν και στους Εφήβους.

Οι Σλοβένοι ήταν κυρίαρχοι καθόλη τη διάρκεια του αγώνα, επιβάλλοντας την κυριαρχία τους, φτάνοντας εύκολα προς τη νίκη στο φινάλε. Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Στέφαν Γιοκσίμοβιτς της Μπασκόνια, με 24 πόντους (5/8 δίποντα, 14/17 βολές), 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για την Ιταλία ξεχώρισε ο Κέικ Νιανγκ με 27 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-15, 50-37, 70-52, 88-71

Η τελική κατάταξη: