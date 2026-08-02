Eurobasket U18: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σλοβενία!
Το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket U18 κατάκτησε η Σλοβενία, η οποία επικράτησε στον μεγάλο τελικό της Ιταλίας με 88-71.
Λίγες μέρες μετά το χρυσό των Νέων, καταφέρνουν να κυριαρχήσουν και στους Εφήβους.
Οι Σλοβένοι ήταν κυρίαρχοι καθόλη τη διάρκεια του αγώνα, επιβάλλοντας την κυριαρχία τους, φτάνοντας εύκολα προς τη νίκη στο φινάλε. Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Στέφαν Γιοκσίμοβιτς της Μπασκόνια, με 24 πόντους (5/8 δίποντα, 14/17 βολές), 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για την Ιταλία ξεχώρισε ο Κέικ Νιανγκ με 27 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 27-15, 50-37, 70-52, 88-71
Η τελική κατάταξη:
- Σλοβενία
- Ιταλία
- Γαλλία
- Ισπανία
- Γερμανία
- Ελλάδα
- Ισραήλ
- Τουρκία
- Σερβία
- Εσθονία
- Λιθουανία
- Δανία
- Αυστρία
- Λετονία
- Σλοβακία
- Βουλγαρία
SLOVENIA TAKES GOLD. AGAIN.🏆🇸🇮 #U18EuroBasket pic.twitter.com/0G2NkVteqp— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 2, 2026
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