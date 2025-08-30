Ο Ντένις Σρούντερ κατήγγειλε ρατσιστικά σχόλια των Λιθουανών φιλάθλων προς το πρόσωπό του στη νίκη των Γερμανών, που έκαναν το 3/3 στους ομίλους του EuroBasket 2025.

Η Γερμανία συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία και έχοντας... καθαρίσει τη Λιθουανία με 107-88, πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του EuroBasket 2025.

Κορυφαίος στην αναμέτρηση ήταν ο Ντανιέλ Τάις που είχε 23 πόντους με 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Ντένις Σρούντερ με 26 πόντους. Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του παιχνιδιού, στον διάδρομο της φυσούνας έλαβε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων με μέλη του επιτελείου να εμπλέκονται.

Po dviejų kėlinių koridoriuje kilo lengvas apsižodžiavimas tarp Lietuvos ir Vokietijos rinktinių 🗣️ #EuroBasket pic.twitter.com/crvPXGumIW — BasketNews.lt (@BasketNews_lt) August 30, 2025

Ο Ντένις Σρούντερ αποκάλυψε μετά το φινάλε της αναμέτρησης ότι ρατσιστικά σχόλια των Λιθουανών φιλάθλων ήταν η αφορμή για το επεισόδιο σε συνέντευξή του στο MagentaSport.

Αναλυτικά

«Υπέροχη ατμόσφαιρα. Οι Λιθουανοί, οι φίλαθλοι, ακολουθούν πάντα την ομάδα τους. Αλλά δυστυχώς, στο ημίχρονο έκαναν ήχους μαϊμούς», ανέφερε

«Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν μπορώ να αποδεχτώ. Ο ρατσισμός δεν έχει καμία θέση σε αυτόν τον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, ήταν ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω πως κάποιοι φίλαθλοι μάλιστα αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τις εξέδρες λόγω της ασφάλειας. Πιστεύω πως έγινε και σχετική αναφορά».

«Αυτό απλά δεν ανήκει σε αυτό το άθλημα, ούτε και στο ποδόσφαιρο. Με τον Βινίσιους Τζούνιορ το βλέπω να συμβαίνει συνέχεια. Για μένα όμως, σήμερα ήταν η πρώτη φορά που το βίωσα με Λιθουανούς φιλάθλους, και είναι λυπηρό», πρόσθεσε.