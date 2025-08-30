Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Κύπρο θέλοντας να κάνει το 2/2 στο EuroBasket 2025 απόψε, Σάββατο (30/8, 18:15).

Η δράση στο EuroBasket 2025 συνεχίζεται και η ημέρα όπου η Ελλάδα και η Κύπρος θα ακούσουν τον κοινό εθνικό τους ύμνο μαζί στο γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» έφτασε.

Πιο συγκεκριμένα, η «γαλανόλευκη» ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη διοργανώτρια, με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για σήμερα, Σάββατο στις 18:15, live η εξέλιξη του αγώνα από το Gazzetta ενώ θα υπάρχει απευθείας μετάδοση τόσο από το NOVA Sports Start όσο και από την ΕΡΤ 1. Από την πλευρά του το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θέλει να κάνει το 2/2 μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα με αντίπαλο την Ιταλία (75-66) ενώ από την άλλη, η Κύπρος θέλει να «σπάσει το ρόδι».

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, μιλώντας για το παιχνίδι ανέφερε μεταξύ άλλων: «Υπάρχει συγκέντρωση, καλή ψυχολογία, και κάθε μέρα θέλουμε να είμαστε καλύτεροι. Αυτός είναι ο στόχος. Όπως είπα και πριν, οι ομάδες που βελτιώνονται μέσα στο τουρνουά πάνε μακριά. Έχουμε έρθει σε αυτή τη διοργάνωση με αποφασιστικότητα για να κάνουμε κάτι καλό. Συγκεντρωμένοι και σωστοί σε όλα τα ματς».

