Λαρεντζάκης: «Έχουμε έρθει αποφασισμένοι για να κάνουμε κάτι καλό»!

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης σχολίασε την εικόνα της Εθνικής Ανδρών στην πρεμιέρα με την Ιταλία και ξεκαθάρισε ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη για τα μεγάλα ματς στη συνέχεια.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο EuroBasket 2025, επικρατώντας στην πρεμιέρα της Ιταλίας, και πλέον στρέφει την προσοχή της στην ιστορική αναμέτρηση με την Κύπρο (29/8, 18:15, LIVE από το Gazzetta).

Από την πλευρά του, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τόνισε ότι η ομάδα καλείται να βελτιώνεται διαρκώς καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, προκειμένου να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται.

Για τη νίκη επί της Ιταλίας στην πρεμιέρα: «Ήταν μια σημαντική νίκη. Στην πρεμιέρα πάντα υπάρχει ένα συγκεκριμένο άγχος, είναι το πρώτο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, δείξαμε ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το ματς γιατί η συνέχεια είναι δύσκολη. Αύριο παίζουμε με την Κύπρο και πρέπει να βελτιώσουμε τα πράγματα που κάναμε λάθος απέναντι στην Ιταλία».

Για τα «νεκρά διαστήματα»: «Παιχνίδι με παιχνίδι θα βελτιώνεται αυτή η εικόνα. Οι ομάδες που βελτιώνονται μέσα σε ένα τουρνουά προχωράνε και πάνε μπροστά. Αυτό θέλουμε να κάνουμε κι εμείς. Θέλουμε να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα νεκρά διαστήματα και δουλεύουμε πάνω σε αυτό καθημερινά, με βίντεο και meetings. Παίξαμε καλή άμυνα και δείξαμε διάθεση, που είναι καθοριστικά για τη συνέχεια».

Για το ιστορικό Ελλάδα–Κύπρος: «Είναι πολύ όμορφο που συμμετέχει η Κύπρος. Το ότι θα ακουστεί ο κοινός εθνικός ύμνος είναι ένα πολύ όμορφο συναίσθημα, αλλά δεν παύει να είναι επίσημο ματς και να θέλουμε τη νίκη».

Για την πρόοδο της Εθνικής: «Υπάρχει συγκέντρωση, καλή ψυχολογία, και κάθε μέρα θέλουμε να είμαστε καλύτεροι. Αυτός είναι ο στόχος. Όπως είπα και πριν, οι ομάδες που βελτιώνονται μέσα στο τουρνουά πάνε μακριά. Έχουμε έρθει σε αυτή τη διοργάνωση με αποφασιστικότητα για να κάνουμε κάτι καλό. Συγκεντρωμένοι και σωστοί σε όλα τα ματς».

Για το θέμα του ριμπάουντ: «Δεν νομίζω ότι μας λείπει κάτι συγκεκριμένο. Η ομάδα είναι πλήρης, έχουμε ψυχολογία και καλή χημεία. Πρέπει λίγο να βελτιώσουμε τα νεκρά διαστήματα. Στο μπάσκετ δεν παίζεις μόνος σου, θα συμβούν και αυτά. Δουλεύουμε καθημερινά και στο κομμάτι του ριμπάουντ, έχουμε στόχο να το βελτιώσουμε».

Για τη συνέχεια: «Ρυθμός, αποφασιστικότητα και θετική ενέργεια. Έχουμε πολλά έμπειρα παιδιά. Θα είμαστε έτοιμοι για τα μεγάλα ματς όταν έρθει η ώρα».