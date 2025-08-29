Σιμιτζής στο Gazzetta: «Το Κύπρος-Ελλάδα θα είναι ιστορική στιγμή»!

Ο διεθνής Κύπριος γκαρντ, Κωνσταντίνος Σιμιτζής, μίλησε στο Gazzetta για την προσπάθεια απέναντι στη Βοσνία και το πολυαναμενόμενο ματς με την Ελλάδα (30/8, 18:15), το οποίο ξεπερνά τα αγωνιστικά πλαίσια.

Η πρόκληση του EuroBasket 2025 είναι τεράστια, όχι μόνο σε αγωνιστικό αλλά και σε οργανωτικό επίπεδο, για την Κύπρο που συμμετέχει για πρώτη φορά στην τελική φάση ως συνδιοργανώτρια.

Η φιλοδοξία είναι το τουρνουά να αφήσει θετικό αποτύπωμα και να θέσει γερές βάσεις για το μέλλον του μπάσκετ στο Νησί της Αφροδίτης. Στο παρκέ, η Εθνική Κύπρου έφτασε στο σημείο να κοντράρει τη Βοσνία, πριν λυγίσει στο φινάλε.

Πλέον, ακολουθεί το ματς με την Ελλάδα (30/8, 18:15) και ο διεθνής Κύπρος γκαρντ, Κωνσταντίνος Σιμιτζής, μίλησε στο Gazzetta για τον ιστορικό αγώνα στο «Σπύρος Κυπριανού».

Η Κύπρος έκανε τεράστια προσπάθεια. Φτάσατε στο σημείο να ρίξετε τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα. Το παλέψατε όσο δεν πάει κόντρα στη Βοσνία. Τελικά, τι κρατάτε από αυτή την πρώτη εμφάνιση σε EuroBasket;

«Αυτό που κρατάμε πάνω απ’ όλα είναι ότι δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Συνεχίσαμε να παλεύουμε. Ακόμα και όταν η Βοσνία ξέφυγε με 25 πόντους, εμείς δεν κατεβάσαμε το κεφάλι. Μπήκαμε ξανά στο ματς, μειώσαμε τη διαφορά, δείξαμε χαρακτήρα. Ίσως στο τέλος να μείναμε από δυνάμεις αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν δώσαμε το 100%. Παλέψαμε με ό,τι είχαμε για σαράντα λεπτά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα: ότι σταθήκαμε όρθιοι, παλέψαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και δείξαμε πως η Κύπρος αξίζει να βρίσκεται εδώ. Είμαι πολύ περήφανος για όλους, για τους συμπαίκτες μου, για τους προπονητές, για την προσπάθεια που κάναμε ως ομάδα».

Πότε συνειδητοποίησες ότι «τώρα είμαι στο EuroBasket», ότι ζεις το μεγαλύτερο παιχνίδι της καριέρας σου;

«Η αλήθεια είναι ότι το νιώθεις από την πρώτη στιγμή. Δεν χρειάζεται να περιμένεις να ξεκινήσει το παιχνίδι. Το καταλαβαίνεις μόλις μπαίνεις στο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική, ο κόσμος, οι κάμερες, οι δημοσιογράφοι, οι σημαίες στις εξέδρες, όλα σου δείχνουν ότι βρίσκεσαι σε μια διοργάνωση τελείως διαφορετικού επιπέδου. Έχεις μια αίσθηση περηφάνιας. Λες μέσα σου ‘’είμαι εδώ, το ζω’’. Είναι μια εμπειρία που θα κουβαλάς για πάντα».

Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με την Ελλάδα. Ένα παιχνίδι που έχει μια ξεχωριστή συνθήκη: κοινός εθνικός ύμνος και κόσμος στις εξέδρες. Πώς το προσεγγίζει η Κύπρος; Και εσύ προσωπικά, τι σημαίνει για σένα;

«Αυτό το παιχνίδι το περιμέναμε από την πρώτη στιγμή που μάθαμε τον όμιλο. Ξέραμε όλοι ότι θα είναι ξεχωριστό. Δεν είναι ένα απλό ματς. Είναι κάτι που ξεπερνάει τα αγωνιστικά. Θα είναι ιστορική στιγμή για το κυπριακό μπάσκετ να σταθούμε απέναντι στην Ελλάδα, να ακουστεί ο ίδιος Εθνικός Ύμνος για όλους μας και να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή με τον κόσμο στις εξέδρες. Πιστεύω θα είναι ξεχωριστό και για το ελληνικό μπάσκετ. Όσο για μας, θα μπούμε όπως πάντα για να δώσουμε το 100%. Ξέρουμε τη δυσκολία, ξέρουμε το επίπεδο του αντιπάλου, αλλά για εμάς η εμπειρία και μόνο είναι μοναδική. Προσωπικά, το περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία».