Σπανούλης για Σλούκα: «Είχε εξαιρετικό καλοκαίρι, αν θέλει να συνεχίσει να παίζει είναι πολυτέλεια»

Στο πρόσωπο του Κώστα Σλούκα αλλά και του Νίκου Περσίδη στάθηκε ο Βασίλης Σπανούλης, μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Ρουμανίας για τα προκριματικά του MundoBasket.

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για ένα βάρος που έφυγε από τις πλάτες, αποθέωσε επίσης τον Νίκο Περσίδη, ενώ στάθηκε και στα όσα κάνει ο Κώστας Σλούκας στα 36 του χρόνια.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν έκρυψε τη χαρά του για την αγωνιστική σοβαρότητα, την ενέργεια αλλά και τη διάθεση της Εθνικής απέναντι στη Ρουμανία. «Κάναμε καλό παιχνίδι. Αξίζουν συγχαρητήρια στους συνεργάτες μου για την προετοιμασία του αγώνα και των παικτών οι οποίοι ακολούθησαν το πλάνο. Αμυντικά κάναμε καλή δουλειά στον Ράσελ έχοντας παράλληλα 14 κλεψίματα και υψηλό επίπεδο συνεργασίας. Για να είμαι ειλικρινής το περίμενα γιατί η ομάδα έχει ψυχολογία. Έχει φύγει ένα μεγάλο βάρος από τις πλάτες (με την κατάκτηση του μεταλλίου). Υπάρχει αύρα και τα παιδιά έπαιξαν με τον τρόπο που θέλαμε. Επιθετικοί, με τρομακτική ενέργεια και σωστή μεταφορά της μπάλας».

Σε ερώτηση για το κέρδος της Εθνικής μέσα από τη διαδικασία της προκριματικής φάσης απάντησε ότι... «Πλέον όλοι θέλουν να έρθουν στην ομάδα και τη νιώθουν δική τους. Ευχαριστούμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που μας έδωσαν τους παίκτες. Η ομάδα έχει αύρα και όλοι νιώθουν μέλος αυτής της ομάδας. Η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος ήταν στην προηγούμενη μεγάλη διοργάνωση θα είναι οπωσδήποτε και στην επόμενη».

Εκεί ρωτήθηκε για το ντεμπούτο των Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, Νίκου Περσίδη. «Και οι δύο ήταν εξαιρετικοί. Είναι σε καλή κατάσταση ο Ελάιζα. Βελτιώνεται, εξελίσσεται και ο Νίκος είναι ένα ακόμη παράδειγμα ότι ποτέ δεν πρέπει να σταματάς αλλά να συνεχίζεις να ονειρεύεσαι πιστεύοντας στον εαυτό σου. Κάνει την κορυφαία χρονιά της καριέρας του. Είναι εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας και δουλευτεραράς. Το αξίζουν συγχαρητήρια για όσα πρεσβεύει ως χαρακτήρας και είναι το παράδειγμα για παιδιά 24-25-26 ετών και νομίζουν ότι έχασαν την ευκαιρία».

Για την ώθηση που δίνει η Εθνική σε παίκτες είπε: «Ο καθένας έχει την ευκαιρία του. Δουλεύουν, εξελίσσονται όλα τα παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά που συνεχίζουν να παίζουν καλά και στις ομάδες τους. Ο Σλούκας είχε ένα εξαιρετικό καλοκαίρι και αν θέλει να συνεχίσει να παίζει, είναι πολυτέλεια να συνεχίζει να το κάνει».