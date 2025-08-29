Σε ακόμα μία απολαυστική δήλωση προχώρησε ο Εργκίν Αταμάν σε ότι αφορά τον πρωταθλητή κόσμου κι ένα πιθανό παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον πρωταθλητή του ΝΒΑ.

Η Τουρκία συνέχισε τις πειστικές της εμφανίσεις, φτάνοντας στο 2/2 εύκολα μετά τη νίκη με 92-78 επί της Τσεχίας για τη 2η αγωνιστική. Κορυφαίος για ακόμα μία φορά ήταν ο Άλπερεν Σενγκούν που άγγιξε το triple double (23 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 9 ασίστ) και με τον Τσέντι Όσμαν να είναι άξιος συμπαραστάτης, οι Τούρκοι έδειξαν ξανά τη δυναμική τους.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο ομοσπονδιακός προπονητής (και του Παναθηναϊκού) ρωτήθηκε για την εξέλιξη και τρομερή εμφάνιση του Αλπερέν Σενγκούν, ενώ σχολίασε και τη δήλωσή του αναφορικά με EuroLeague και NBA: «Είναι σπουδαίος παίκτης ο Σενγκούν, All-Star στο ΝΒΑ. Είδα σε πολλά social Media, ακόμη και στις ΗΠΑ , τη δήλωσή μου για Ευρωλίγκα & NBA. Δώστε μου τον Σενγκούν στον Παναθηναϊκό και θα νικήσουμε τους Ρόκετς!».

Έπειτα συνέχισε για το αν αντιλήφθηκε πως ο Σενγκούν ήταν μια ασίστ μακρριά από το triple double: «Στην πραγματικότητα έδωσα χρόνο στον Άλπερεν να ξεκουραστεί γιατί έχουμε και αύριο παιχνίδι. Μου ζήτησε να ξαναμπεί στο παρκέ και δεν κατάλαβα το γιατί. Αν μου το είχε πει κάποιος θα έπαιρνα ακόμα και τάιμ άουτ για να βοηθούσα να βγει κάποιο play για εκείνον και να κάνει το triple double, αλλά κανείς δεν μου το είπε και νόμιζα πως έκανε πλάκα. Ο δρόμος του EuroBasket είναι μακρύς και θα πάμε μέχρι τον τελικό και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρει να το κάνει».