EuroBasket 2025, Ελλάδα - Ιταλία: Πρεμιέρα για την Εθνική στη Λεμεσό
Η αυλαία του EuroBasket 2025 μπορεί να άνοιξε την Τετάρτη (27/8), αλλά η δική μας Εθνική, μπαίνει σήμερα στη «μάχη». Σε ένα παιχνίδι που μπορεί στην οικονομία του ομίλου της Λεμεσού, να αποδειχθεί καθοριστικό για την πρώτη θέση, με αντίπαλο την Ιταλία (21:30, ERT News, Novasports Start - Live στο Gazzetta).
Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του θέλουν να μπουν με το δεξί στη διοργάνωση, για να κάνουν το πρώτο βήμα. «Έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Ξέρουμε, μετά από τέσσερις εβδομάδες δουλειάς, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά μας, ξέρουμε τι ομάδα είμαστε και έχω τεράστια αυτοπεποίθηση για αυτό το EuroBasket» ανέφερε ο κόουτς της Εθνικής.
Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως δήλωσε, να μην έχει κανέναν περιορισμό και να αγωνίζεται για όσο το αποφασίσει εκείνος. Από την πλευρά της, βέβαια, η Ιταλία έχει τα δικά της ζητήματα. Με τον Τζιανμάρκο Ποτζέκο να περιμένει να δει την κατάσταση των Τζιανπάολο Ρίτσι και Νικόλα Ακέλε, που ταλαιπωρούνται από μικροτραυματισμούς. Ενώ έχει ένα πολύ ξεχωριστό σχέδιο για να αντιμετωπίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με έναν... ελεύθερο σκοπευτή.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου, η Γεωργία αντιμετωπίζει την Ισπανία στις 15:00 (Novasports Start, ΕΡΤ1 - Live στο Gazzetta), ενώ η Κύπρος τη Βοσνία (18:15, Novasports Start - Live στο Gazzetta)
Το πρόγραμμα της ημέρας στο EuroBasket 2025
Πέμπτη 28/8
- 15:00 Ισραήλ – Ισλανδία, Novasports 4
- 15:00 Γεωργία – Ισπανία, Novasports Start, ΕΡΤ1
- 18:00 Βέλγιο – Γαλλία, Novasporrts 4
- 18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Κύπρος, Novasports Start
- 21:30 Σλοβενία – Πολωνία Novasports 4
- 21:30 Ελλάδα – Ιταλία, ΕΡΤ NEWS, Novasports Start
