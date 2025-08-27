Ο Ισάκ Μπόνγκα αναγκάστηκε να αποχωρήσει λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού ανάμεσα στη Γερμανία και του Μαυροβουνίου. Ακόμη ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστός ο τραυματισμός και το μέγεθός του.

Η Γερμανία κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να «καθαρίσει» και να πάρει μία άνετη νίκη με 106-76 επί του Μαυροβουνίου, αρχίζοντας με αυτόν τον τρόπο θετικά τις υποχρεώσεις της στο EuroBasket 2025.

Παρά τη νίκη, έξι περίπου λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης, ο Ισάκ Μπόνγκα αναγκάστηκε να περάσει εκτός αγώνα καθώς φάνηκε να έχει τραυματιστεί. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς έχει υποστεί αλλά και το πόσο σοβαρός είναι αυτός ο τραυματισμός.

Στα 18:14 λεπτά εντός παρκέ, ο φόργουορντ της Γερμανίας είχε σημειώσει 7 πόντους (1/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές) ενώ είχε επίσης από 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.