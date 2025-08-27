EuroBasket 2025, Γερμανία: Ανησυχία για Μπόνγκα μετά τη νίκη επί του Μαυροβουνίου
Η Γερμανία κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να «καθαρίσει» και να πάρει μία άνετη νίκη με 106-76 επί του Μαυροβουνίου, αρχίζοντας με αυτόν τον τρόπο θετικά τις υποχρεώσεις της στο EuroBasket 2025.
Παρά τη νίκη, έξι περίπου λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης, ο Ισάκ Μπόνγκα αναγκάστηκε να περάσει εκτός αγώνα καθώς φάνηκε να έχει τραυματιστεί. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς έχει υποστεί αλλά και το πόσο σοβαρός είναι αυτός ο τραυματισμός.
Στα 18:14 λεπτά εντός παρκέ, ο φόργουορντ της Γερμανίας είχε σημειώσει 7 πόντους (1/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές) ενώ είχε επίσης από 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Košarkaš Partizana, Isak Bonga, je na prvoj utakmici Eurobasketa, na šest minuta do kraja, morao da napusti teren zbog povrede koju je doživeo.— TeleSport.rs (@TelesportRS) August 27, 2025
Još uvek nije poznato o kakvoj povredi se radi i koliko je ozbiljna. pic.twitter.com/RfUethTGZ7
