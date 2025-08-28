Η Εθνική Ανδρών ρίχνεται στη μάχη του EuroBasket 2025 απέναντι στην Ιταλία (28/8, 21:30) και ο Γιάννης Σταυρουλάκης μεταφέρει από τη Λεμεσό την αυτοπεποίθηση που ξεχειλίζει από τον Βασίλη Σπανούλη, βάζοντας στην εξίσωση τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και την ιστορική πια ατάκα του ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής ποδοσφαίρου.

Η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της σωστής νοοτροπίας, όπως ακριβώς πρέπει να πρεσβεύει η ομάδα ενόψει της επόμενης μεγάλης πρόκλησης. Ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα από πολλούς ότι η καλύτερη εκδοχή δεν βασίζεται στην τύχη.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής ουδέποτε έκρυψε τα συναισθήματά του και όσα έχει στο μυαλό του για την ομάδα του, τους παίκτες του και όσα θα διεκδικήσουν, αρχής γενομένης από το ματς της πρεμιέρας με την Ιταλία (28/8, 21:30, LIVE από το Gazzetta).

Το επιβεβαίωσε στη συνέντευξη Τύπου, με αφορμή το… χιλιοτραγουδισμένο πρόβλημα στο σουτ, ζυγίζοντας με το βλέμμα του αντιδράσεις και εκφράζοντας ακόμη μια φορά την εμπιστοσύνη του στους διεθνείς, φέρνοντας ως παράδειγμα τον τύπο που καθόταν δίπλα του, τον Κώστα Παπανικολάου.

«Έχουμε παιδιά με μεγάλη καρδιά, για να μην πω κάτι άλλο», τόνισε, βάζοντας τέλος στην κουβέντα.

Μην τους υποτιμάτε

Η Εθνική Ανδρών δεν είναι η πιο ταλαντούχα ομάδα του τουρνουά. Δεν είναι η πιο πλήρης, ούτε η πιο αθλητική. Και σίγουρα, οι συγκρίσεις με το πρόσφατο παρελθόν δεν βοηθούν. Έχει όμως όλη την εμπιστοσύνη του προπονητή της, και πολλές φορές αυτό μετράει πάνω από όλα.

Σαν την ατάκα που ξεστόμισε κάποτε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τότε προπονητής του Παναθηναϊκού και νυν της Εθνικής ποδοσφαίρου. Κάνοντάς το με απόλυτη ψυχραιμία, χωρίς ίχνος εκνευρισμού ή ειρωνείας. Αλλά βγαίνοντας μπροστά για τους παίκτες του. «Μην υποτιμάτε την ομάδα μου. Δεν είναι σωστό. Μην το κάνετε».

Ήταν μια φράση που έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά. Μια φράση που πλέον αποτελεί κάτι σαν σήμα-κατατεθέν του Γιοβάνοβιτς, όταν οι φίλοι του Παναθηναϊκού μιλούν για τον τότε προπονητή της ομάδας τους και δείχνει μια στάση ζωής.

Για τον Βασίλη Σπανούλη, έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς τύπους εκεί έξω, το να υποτιμήσεις ή να αμφισβητήσεις τους παίκτες του είναι σαν να τα βάζεις με τον ίδιο. Και η αλήθεια είναι ότι η Εθνική Ανδρών έχει δεχτεί τρομερή αμφισβήτηση, από τις κλήσεις της προεπιλογής και το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Πλέον έχει μάθει να ζει με αυτήν.

Και όταν τέθηκε το ζήτημα στον άσο, ο Σπανούλης ήταν ξεκάθαρος, υπενθυμίζοντας ότι δουλειά του είναι να βρίσκει τις λύσεις και όχι να μεγαλώνει ένα πρόβλημα. Υπομονή, λοιπόν, λίγες ώρες.

Η φετινή έκδοση της Εθνικής δεν έχει το δικαίωμα να κοιτάει πέρα από το επόμενο παιχνίδι και η αποψινή πρεμιέρα με την Ιταλία είναι το πρώτο υψηλό εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει. Οι Ιταλοί ψάχνουν τον ελεύθερο σκοπευτή που θα σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η Εθνική της αμφισβήτησης καλείται να δώσει την πρώτη μεγάλη απάντηση.

