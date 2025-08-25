Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat σας παρουσιάζει όλα όσα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα δύο φιλικά που αγωνίστηκε με την Εθνική, ετοιμάζοντας τον εαυτό του για να ηγηθεί στο EuroBasket 2025.

Φιλικά τέλος για την Εθνική, ώρα EuroBasket 2025 λοιπόν. Η Ελλάδα ηττήθηκε από τη Γαλλία στην πρόβα τζενεράλε ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης και πλέον... λοκάρει στα παιχνίδια της στην Κύπρο. Εκεί όπου φυσικά θέλει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στον όμιλο, για να φτιάξει το μπράκετ της στα νοκ άουτ.

Με μπροστάρη, ποιον άλλον, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak αγωνίστηκε μονάχα σε δύο φιλικά, απέναντι σε Λετονία και Γαλλία, γεγονός που δυσκολεύει την εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία θα είναι ασφαλή.

Δε χρειάζεται να γίνει ειδική ανάλυση για το πόσο διαφορετική είναι η Εθνική με Γιάννη και χωρίς. Προφανώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ορίζει το ταβάνι της και ο ίδιος φρόντισε να το υπενθυμίσει, κάνοντας όλους τους συμπαίκτες του καλύτερους στα δύο παιχνίδια που πάτησε παρκέ.

Η Εθνική με Γιάννη Αντετοκούνμπο και χωρίς

Ο Γιάννης έπαιξε περιορισμένο αριθμό λεπτών με τη Λετονία και ξεπέρασε τα 21 απέναντι στους Γάλλους. Προφανώς στα κρίσιμα παιχνίδια με Ιταλία και Ισπανία, αλλά και σε ενδεχόμενο νοκ άουτ, θα βρίσκεται πολύ περισσότερο στο παρκέ.

Ποιες είναι οι κύριες διαφορές με τον Γιάννη στο παρκέ για την Εθνική; Αρχικά ο τρόπος που αντιμετωπίζεται. Είδαμε τη Γαλλία να επαναφέρει στο προσκήνιο αυτήν την άμυνα… τείχος, κάτι που έκανε μάλιστα με μεγάλη επιτυχία αφού άπαντες διαθέτουν τα αθλητικά προσόντα να την υπηρετήσουν.

Με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, δημιουργούνται προϋποθέσεις για σουτ. Εξ ου και η διαφορά σε catch n’ shoot στα δύο παιχνίδια που έδωσε το παρών ο σούπερ σταρ των Μπακς. Η Ελλάδα πήρε 1.83 πόντους ανά κατοχή στα δύο παιχνίδια με τον Γιάννη και μόλις 0.89 στην ίδια κατάσταση στα άλλα πέντε παιχνίδια.

Η δεύτερη διαφορά είναι η παρουσία στο ποστ. Προφανώς ο Αντετοκούνμπο απειλεί με κάθε τρόπο. Στο τρανζίσιον, με πρόσωπο αλλά και με πλάτη. Μπορεί να μην πήρε τόσες πολλές μπάλες στο ποστ, αλλά πήρε αρκετές για να δείξει τη διαφορά. Η Εθνική στα δύο φιλικά με εκείνον στο glass floor του ΟΑΚΑ μέτρησε 6.5 κατοχές από το ποστ, την ώρα που χωρίς αυτόν είχε μόλις μία.

Οι εκτελέσεις της Ελλάδας στα φιλικά με τον Αντετοκούνμπο

Catch n’ shoot: 26.5 πόντους/14.5 κατοχές

Pick n’ roll (χειριστής): 8 πόντους/9.5 κατοχές

Κοψίματα: 4 πόντοι/6.5 κατοχές

Ποστ: 5 πόντοι/6.5 κατοχές

Iso: 2 πόντοι/5.5 κατοχές

Catch n’ drive: 6 πόντοι/5.5 κατοχές

Transition: 5.5 πόντοι/5 κατοχές

Pick n’ roll (ρόλερ): 2 πόντοι/4 κατοχές

Πίσω από σκριν: 3.5 πόντοι/2 κατοχές

Pick n’ pop: 1 πόντος/2 κατοχές

Επιθετικά ριμπάουντ: 1 πόντος/1 κατοχή

Τι έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα φιλικά

Πάμε να δούμε και αναλυτικά τι έκανε ο ίδιος ο Γιάννης σε αυτά τα δύο φιλικά. Βάζοντας ξανά τη σημείωση πως το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό, με δύο αναμετρήσεις και τον ίδιο να μη βάζει στο τούρμπο τις μηχανές.

Άλλωστε και στην πρώτη φάση της διοργάνωσης αναμένεται να υπάρξει ειδική διαχείριση, αλλά σίγουρα θα παίζει πολύ περισσότερη ώρα στα κρίσιμα. Στην αλυσίδα παραγωγής των πόντων, ο Αντετοκούνμπο μέτρησε 22.5 στο σκοράρισμα και άλλους 6.5 που δημιούργησε με τις ασίστ του. Βάλτε εδώ έναν ακόμα αστερίσκο, πως το Hudlinstat δε μετράει πόντους από ασίστ, όταν αυτοί προέρχονται από βολές. Κάτι που σημαίνει ότι η παραγωγή αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Φυσικά ο τρόπος που παίζει ο Γιάννης είναι γνωστός. Πολλές φορές με την μπάλα στα χέρια, από την κορυφή της ρακέτας, ξεκινώντας να εφορμά προς το καλάθι, με πάρα πολύ υψηλό USG%. Στα δύο φιλικά έφτασε το 42.3%, αφού από τα χέρια του περνούν οι περισσότερες κατοχές όταν βρίσκεται στο παρκέ.

Ο τρόπος που τελειώνει τις φάσεις του δίνει και το υψηλό True Shooting %. Κρατήστε και εδώ έναν αστερίσκο. Ναι μεν κυριαρχεί πάνω από τη στεφάνη και είναι απόλυτος finisher, αλλά στο υψηλό True Shooting %, το οποίο έφτασε στο 77.3%, μέτρησε και το πολύ καλό ποσοστό στις βολές. Είναι πολύ κρίσιμο έως και απόλυτα κομβικό για την Ελλάδα να σουτάρει καλά από εκεί ο Αντετοκούνμπο, μιας και κερδίσει πολλά φάουλ με τον τρόπο που παίζει. Οι 7/9 κόντρα στη Λετονία και οι 12/14 με τους Γάλλους, αποτελούν πολύ καλό σημάδι.

Οι εκτελέσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ποστ: 3 πόντοι/4 κατοχές

Iso: 2 πόντοι/2.5 κατοχές

Κοψίματα: 3 πόντοι/1.5 κατοχή

Pick n’ roll (χειριστής): 1 πόντος/1 κατοχή

Pick n’ roll (roller): 1 πόντος/1 κατοχή