Eurbasket 2025, Εθνική ομάδα: Η τελική 12άδα και το Depth Chart

Γιώργος Κούβαρης
Ελλάδα Εθνική Ομάδα

Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την τελική 12άδα ενόψει του Eurobasket. Διαβάστε ποιος «κόπηκε» και ποιο είναι το Depth Chart της Εθνικής Ομάδας.

Ο Βαγγέλης Ζούγρης ήταν τελικά ο τελευταίος παίκτης που «έκοψε» ο Βασίλης Σπανούλης ενόψει του ερχόμενου Eurobasket (αρχικά) στην Λεμεσό και (στη συνέχεια) στην Ρίγα. Κάτι που είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του αγώνα με την Γαλλία.

Όπερ και σημαίνει ότι η Εθνική μας θα λάβει μέρος στην διοργάνωση με επτά γκαρντ/σμολ φόργουορντ και με πέντε παίκτες στη ρακέτα.

Συγκεκριμένα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αποτελείται από τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Τολιόπουλο, Κατσίβελη, Λαρεντζάκη, Παπανικολάου, Καλαϊτζάκη στην περιφέρεια και με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Θανάση Αντετοκούνμπο, Κώστα Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και Ντίνο Μήτογλο στην front line.

 
Α/ΦΟνομαΗλικΙαΥψοςΟμΑδα
2Τάιλερ Ντόρσεϊ29χρ.1.96Ολυμπιακός
5Γιαννούλης Λαρεντζάκης32χρ.1.96Ολυμπιακός
7Βασίλης Τολιόπουλος29χρ.1.88Παναθηναϊκός
10Κώστας Σλούκας35χρ.1.90Παναθηναϊκός
11Παναγιώτης Καλαϊτζάκης26χρ.2.00Παναθηναϊκός
16Κώστας Παπανικολάου35χρ.2.04Ολυμπιακός
19Δημήτρης Κατσίβελης34χρ.1.98ΑΕΚ
20Αλέξανδρος Σαμοντούροβ20χρ.2.10Παναθηναϊκός
34Γιάννης Αντετοκούνμπο30χρ.2.11Μιλγουόκι Μπακς
37Κώστας Αντετοκούνμπο28χρ.2.08Ολυμπιακός
43Θανάσης Αντετοκούνμπο33χρ.2.01-
44Ντίνος Μήτογλου29χρ.2.10Παναθηναϊκός

Το Depth Chart της Εθνικής στο Eurobasket

ΘεσηΠαiκτες
Πόιντ ΓκαρντΚώστας Σλούκας, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης
Σούτινγκ ΓκαρντΤάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Σμολ ΦόργουορντΚώστας Παπανικολάου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
Πάουερ ΦόργουορντΓιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
ΣέντερΝτίνος Μήτογλου, Κώστας Αντετοκούνμπο

     

