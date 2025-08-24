Eurbasket 2025, Εθνική ομάδα: Η τελική 12άδα και το Depth Chart
Ο Βαγγέλης Ζούγρης ήταν τελικά ο τελευταίος παίκτης που «έκοψε» ο Βασίλης Σπανούλης ενόψει του ερχόμενου Eurobasket (αρχικά) στην Λεμεσό και (στη συνέχεια) στην Ρίγα. Κάτι που είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του αγώνα με την Γαλλία.
Όπερ και σημαίνει ότι η Εθνική μας θα λάβει μέρος στην διοργάνωση με επτά γκαρντ/σμολ φόργουορντ και με πέντε παίκτες στη ρακέτα.
Συγκεκριμένα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αποτελείται από τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Τολιόπουλο, Κατσίβελη, Λαρεντζάκη, Παπανικολάου, Καλαϊτζάκη στην περιφέρεια και με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Θανάση Αντετοκούνμπο, Κώστα Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και Ντίνο Μήτογλο στην front line.
|Α/Φ
|Ονομα
|ΗλικΙα
|Υψος
|ΟμΑδα
|2
|Τάιλερ Ντόρσεϊ
|29χρ.
|1.96
|Ολυμπιακός
|5
|Γιαννούλης Λαρεντζάκης
|32χρ.
|1.96
|Ολυμπιακός
|7
|Βασίλης Τολιόπουλος
|29χρ.
|1.88
|Παναθηναϊκός
|10
|Κώστας Σλούκας
|35χρ.
|1.90
|Παναθηναϊκός
|11
|Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
|26χρ.
|2.00
|Παναθηναϊκός
|16
|Κώστας Παπανικολάου
|35χρ.
|2.04
|Ολυμπιακός
|19
|Δημήτρης Κατσίβελης
|34χρ.
|1.98
|ΑΕΚ
|20
|Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
|20χρ.
|2.10
|Παναθηναϊκός
|34
|Γιάννης Αντετοκούνμπο
|30χρ.
|2.11
|Μιλγουόκι Μπακς
|37
|Κώστας Αντετοκούνμπο
|28χρ.
|2.08
|Ολυμπιακός
|43
|Θανάσης Αντετοκούνμπο
|33χρ.
|2.01
|-
|44
|Ντίνος Μήτογλου
|29χρ.
|2.10
|Παναθηναϊκός
Οι 12 του Ευρωμπάσκετ 2025! 🇬🇷🏀#HellasBasketball #PantaDipla#EuroBasket#MakeYourMark pic.twitter.com/01Uw80oN8u— HellenicBF (@HellenicBF) August 24, 2025
Το Depth Chart της Εθνικής στο Eurobasket
|Θεση
|Παiκτες
|Πόιντ Γκαρντ
|Κώστας Σλούκας, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης
|Σούτινγκ Γκαρντ
|Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης
|Σμολ Φόργουορντ
|Κώστας Παπανικολάου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
|Πάουερ Φόργουορντ
|Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
|Σέντερ
|Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Αντετοκούνμπο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.