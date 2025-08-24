Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την τελική 12άδα ενόψει του Eurobasket. Διαβάστε ποιος «κόπηκε» και ποιο είναι το Depth Chart της Εθνικής Ομάδας.

Ο Βαγγέλης Ζούγρης ήταν τελικά ο τελευταίος παίκτης που «έκοψε» ο Βασίλης Σπανούλης ενόψει του ερχόμενου Eurobasket (αρχικά) στην Λεμεσό και (στη συνέχεια) στην Ρίγα. Κάτι που είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του αγώνα με την Γαλλία.

Όπερ και σημαίνει ότι η Εθνική μας θα λάβει μέρος στην διοργάνωση με επτά γκαρντ/σμολ φόργουορντ και με πέντε παίκτες στη ρακέτα.

Συγκεκριμένα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αποτελείται από τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Τολιόπουλο, Κατσίβελη, Λαρεντζάκη, Παπανικολάου, Καλαϊτζάκη στην περιφέρεια και με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Θανάση Αντετοκούνμπο, Κώστα Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και Ντίνο Μήτογλο στην front line.

Α/Φ Ονομα ΗλικΙα Υψος ΟμΑδα 2 Τάιλερ Ντόρσεϊ 29χρ. 1.96 Ολυμπιακός 5 Γιαννούλης Λαρεντζάκης 32χρ. 1.96 Ολυμπιακός 7 Βασίλης Τολιόπουλος 29χρ. 1.88 Παναθηναϊκός 10 Κώστας Σλούκας 35χρ. 1.90 Παναθηναϊκός 11 Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 26χρ. 2.00 Παναθηναϊκός 16 Κώστας Παπανικολάου 35χρ. 2.04 Ολυμπιακός 19 Δημήτρης Κατσίβελης 34χρ. 1.98 ΑΕΚ 20 Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 20χρ. 2.10 Παναθηναϊκός 34 Γιάννης Αντετοκούνμπο 30χρ. 2.11 Μιλγουόκι Μπακς 37 Κώστας Αντετοκούνμπο 28χρ. 2.08 Ολυμπιακός 43 Θανάσης Αντετοκούνμπο 33χρ. 2.01 - 44 Ντίνος Μήτογλου 29χρ. 2.10 Παναθηναϊκός

Το Depth Chart της Εθνικής στο Eurobasket