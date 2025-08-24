Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Γαλλία (77-92) στο φιλικό και τόνισε πως η ομάδα δεν έχει ταβάνι.

H Εθνική δεν κατάφερε να ματσάρει την ένταση και την ενέργεια της Γαλλίας στο δεύτερο ημίχρονο, γνωρίζοντας την ήττα με 77-92 στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν από την πρεμιέρα του EuroBasket 2025 με την Ιταλία.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης», Κώστας Παπανικολάου, μίλησε για το... ταβάνι της ομάδας, αλλά και για το τι χρειάζεται να διορθώσουν μετά την αναμέτρηση με τους «τρικολόρ».

Αναλυτικά

Για το φιλικό με τη Γαλλία: «Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό μάθημα για εμάς, ενόψει των επίσημων αγώνων που έρχονται. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή για να μας δείξει ότι έχουμε ακόμα πράγματα να βελτιώσουμε».

«Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με μεγάλη προσήλωση αλλά σίγουρα ακόμα έχουμε πράγματα να διορθώσουμε. Ο χρόνος τελειώνει. Ο κάθε ένας πρέπει να δουλέψει με το μυαλό του. Στο βίντεο. Να βάζουμε πράγματα στα ματς».

Για το αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίζει τουλάχιστον 30 λεπτά στα επίσημα ματς: «Δεν έχω λόγο σε θέματα του προπονητή. Είναι πολύ αθλητικά κορμιά οι Γάλλοι. Μας πίεσαν. Μας έβγαλαν από τις θέσεις μας. Αυτά τα κομμάτια πρέπει να δουλέψουμε».

Για το αν υπάρχει πρόβλημα στον «άσο», όταν πιέζουν οι αντίπαλοι: «Δεν υπάρχει μειονέκτημα. Είναι ομαδική δουλειά να κατέβει η μπάλα. Το θέμα είναι να είμαστε στις θέσεις μας και να τρέχουν σωστά τα συστήματα. Και να είμαστε δυνατοί στην άμυνα, για να μπορούμε να βρίσκουμε και εύκολους πόντους».

Σχετικά με το ποιο είναι το ταβάνι της Εθνικής ενόψει του EuroBasket, τόνισε: «Δεν υπάρχουν ταβάνια. Το ταβάνι το ορίζουμε εμείς, με την προσπάθεια μέσα στο παρκέ. Μπορεί να είναι ο αποκλεισμός στον πρώτο γύρο αν δεν είμαστε όσο συγκεντρωμένοι πρέπει και αν δεν ματώσουμε σε κάθε φάση και μπορεί να είναι και όλος ο δρόμος μέχρι το τέλος. Είναι ένα τουρνουά 10-15 ημερών και πρέπει να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Να πάμε με αυτό το mentality και να παρουσιάσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».