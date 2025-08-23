Το δίλημμα μικρού φίλου της Εθνικής στον Παπανικολάου: «Αρχηγέ το χέρι της κόρης σου ή τη φανέλα σου» (vid)
Η Εθνική αγωνίστηκε κόντρα στην Ιταλία χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μήτογλου και Σλούκα, αλλά κατάφερε να επικρατήσει με 74-76 της Ιταλίας στο τουρνουά Ακρόπολις. H EOK έφτιαξε ένα video με τον Κώστα Παπανικολάου και ένα μικρό φίλο της Εθνικής που με ένα ωραίο τρόπο, του έβαλε δίλημμα και πήρε τη φανέλα του.
«Αρχηγέ το χέρι της κόρης σου ή τη φανέλα σου», έγραφε ένα πανό που σήκωσε ένας πιτσιρικάς, κάτι που έκανε τον αρχηγό της Ελλάδας να δώσει τη φανέλα του φυσικά. Από την πλευρά της η ΕΟΚ έβαλε λεζάντα: «Ο αρχηγός ξέρει: η πιο όμορφη πάσα είναι στην κερκίδα».
Δείτε το video
