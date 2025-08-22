Η FIBA ρώτησε μερικούς εκ των Legends του ευρωπαϊκού μπάσκετ και εκείνοι απάντησαν, δίνοντας τις δικές τους προβλέψεις ενόψει EuroBasket 2025.

Το EuroBasket 2025 (27 Αυγούστου - 14 Σεπτεμβρίου) βρίσκεται προ των πυλών και οι Legends δίνουν τις δικές τους προβλέψεις για τα μετάλλια και τον MVP. Η FIBA ζήτησε τις προβλέψεις τους και αρκετοί είναι αυτοί που βλέπουν την Ελλάδα να κατακτά το ένα εξ αυτών. Όπως για παράδειγμα ο Μάικ Τζέιμς.

Ο γκαρντ της Μονακό επέλεξε τη Σερβία για το χρυσό μετάλλιο, με MVP μάλιστα τον Νίκολα Γιόκιτς, τη Γαλλία να ακολουθεί και την Ελλάδα στην τρίτη θέση. Το χάλκινο μετάλλιο δίνει στην Ελλάδα και ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο οποίος συμφωνεί στο 100% με τον Μάικ Τζέιμς.

Το χάλκινο μετάλλιο στην Ελλάδα βλέπει να καταλήγει και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, επιλέγοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για MVP και πιστεύοντας ότι η Σερβία θα επικρατήσει της Γερμανίας στον τελικό.

Ο Γιάννης Μπουρούσης θεωρεί ότι η Ελλάδα μπορεί να φτάσει ως το ασημένιο μετάλλιο, ενώ και ο Γκόραν Ντράγκιτς τοποθετεί την Εθνική μας στη ζώνη των μεταλλίων. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις των Legends εδώ.