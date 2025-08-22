Η διαδρομή του Σιμόνε Φοντέκιο από τα πρώτα του βήματα στην EuroLeague μέχρι το ΝΒΑ τον έχει καθιερώσει ως ηγέτη της Ιταλίας. Στη συνέντευξή του στο Gazzetta, ο 29χρονος φόργουορντ αποκαλύπτει τις σκέψεις του για το EuroBasket, την έμπνευση που άντλησε από τον Μπελινέλι, την απουσία του Πολονάρα, αλλά και το φαινόμενο «Γιάννη Αντετοκούνμπο».

Από ένα πολλά υποσχόμενο ταλέντο, ο Σιμόνε Φοντέκιο εξελίχθηκε σε ηγέτη της εθνικής Ιταλίας. Η δεκαετής πορεία του στην EuroLeague, του έδωσε τα απαραίτητα εφόδια ώστε να κάνει το άλμα στο NBA, σε ένα πρωτάθλημα που έχει καταφέρει να καθιερωθεί παρά τις δυσκολίες.

Προερχόμενος από μπασκετική οικογένεια, η διαδρομή του Φοντέκιο ήταν κάτι παραπάνω από προκαθορισμένη, όμως εκείνος κρατά χαμηλά την... μπάλα και δεν ξεχνά όσους αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τον παίκτη που είναι σήμερα. Ο 29χρονος Ιταλός φόργουορντ βρίσκεται σε ένα σημείο-σταθμό της καριέρας του κρατώντας τα ηνία της εθνικής του ομάδας, ειδικά τώρα που μετρά... απουσίες.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta στο πλαίσιο του Τουρνουά Ακρόπολις, ο Φοντέκιο στέκεται στην τεράστια απειλή του ομίλου του EuroBasket 2025, που ακούει στο όνομα «Γιάννης Αντετοκούνμπο», στην απόσυρση του Μάρκο Μπελινέλι, στη «μάχη» που δίνει ο Ακίλε Πολονάρα, αλλά και στο δικό του μέλλον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αν μη τι άλλο ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τις φήμες που τον θέλουν να επιστρέφει στην Ευρώπη.

Η συνέντευξη του Φοντέκιο στο Gazzetta

Από ένα πολλά υποσχόμενο νεαρό ταλέντο, πλέον έχεις γίνει ο ηγέτης της ιταλικής ομάδας. Πώς νιώθεις γι’ αυτό;

«Νιώθω υπέροχα. Είναι ωραίο να εκπροσωπώ τη χώρα μου και είναι ωραίο να έχω αυτό το είδος ευθύνης κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ».

Είπες ότι η πιο δύσκολη ομάδα για την Ιταλία θα είναι η Ελλάδα. Είδες το παιχνίδι Ελλάδα-Λετονία; Είδες τον Γιάννη Αντετοκούνμπο;

«Όχι, δεν το είδα γιατί φτάσαμε αρκετά αργά χθες το βράδυ. Αλλά, φυσικά, θεωρώ ότι στην ομάδα μας είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος και σίγουρα ένα βήμα μπροστά από όλες τις άλλες ομάδες. Άρα, ναι, θα είναι μια δύσκολη ομάδα για να νικήσει ο καθένας στον όμιλο».

Πώς μπορείς να περιγράψεις την αναμέτρηση απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο;

«Είναι δύσκολη. Δεν είναι μυστικό ότι είναι ένας από τους πιο δύσκολους παίκτες να μαρκάρεις, ειδικά στις διοργανώσεις της FIBA. Και θα δυσκολέψει όλους τους αντιπάλους».

Και τώρα για την εθνική σου ομάδα, ο Μάρκο Μπελινέλι ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ. Σε κάποιο επίπεδο, σε έχει εμπνεύσει στην καριέρα σου, στην πορεία σου στην Ευρώπη, στο ΝΒΑ ή στην εθνική ομάδα;

«Σίγουρα, σίγουρα. Ο Μάρκο υπήρξε έμπνευση για όλη τη γενιά μου και για νεαρά παιδιά σαν εμένα που μεγαλώσαμε βλέποντάς τον. Η πορεία του στο ΝΒΑ είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αντοχής και σκληρής δουλειάς, που στο τέλος απέδωσε γιατί κατέκτησε ένα πρωτάθλημα ΝΒΑ. Σίγουρα είναι ένα τεράστιο παράδειγμα και μια φανταστική καριέρα».

Ποιος είναι ο βασικός στόχος για την εθνική σου ομάδα σε αυτή τη διοργάνωση;

«Δεν ξέρω. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε μετά το πρώτο στάδιο και να δούμε τι θα γίνει. Η διοργάνωση είναι πολύ δύσκολη και χρειάζεται τύχη, αλλά και να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όταν έρθει η ώρα των αγώνων».

Και τώρα που, δυστυχώς, δεν έχετε μαζί σας τον Ακίλε Πολονάρα, πιστεύεις ότι αυτό σας κινητοποιεί ακόμα περισσότερο να κερδίσετε για εκείνον;

«Ο Ακίλε είναι από τους καλύτερους ανθρώπους και παίκτες που είχαμε τα τελευταία χρόνια και σίγουρα μας λείπει. Είναι μέσα στις σκέψεις και στις καρδιές μας κάθε φορά που μπαίνουμε στο παρκέ και σίγουρα θα κάνουμε ένα παραπάνω βήμα γι’ αυτόν. Ελπίζουμε να αναρρώσει από αυτή τη μάχη το συντομότερο δυνατό».

Όσον αφορά την δική σου καριέρα, επέλεξες να πας στο ΝΒΑ μετά από 10 χρόνια στην EuroLeague. Πώς αξιολογείς αυτή την απόφαση; Σκέφτεσαι να επιστρέψεις;

«Όχι, προς το παρόν δεν σκέφτομαι τίποτα. Είμαι παίκτης του ΝΒΑ τώρα, μου αρέσει πολύ και θα συνεχίσω όσο μπορώ. Οπότε θα δούμε».