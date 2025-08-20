Η Εθνική Ανδρών μπήκε δυνατά απέναντι στη Λετονία, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη με 61-45 και σημείωσε περισσότερους πόντους απ’ όσους είχε πετύχει σε ολόκληρο το φιλικό με το Ισραήλ.

Η διαφορά της Εθνικής Ανδρών με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο παρόντα είναι τρομακτική! Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκλεισε το πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Λετονία για το Aegean Acropolis μπροστά στο σκορ με 61-45, βρίσκοντας από νωρίς ρυθμό στην επίθεση, με τον Greek Freak να κάνει ό,τι θέλει την άμυνα των Λετονών.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς γέμισε τη στατιστική του με 20 πόντους με 8/9 δίποντα και 4/6 βολές, οκτώ ριμπάουντ, τρεις ασίστ, ένα κλέψιμο και δύο μπλοκ στα 10:20 που έμεινε στο glass floor του ΟΑΚΑ.

Στο πρώτο του φιλικό με την Εθνική, ο Αντετοκούνμπο ήταν κομβικός και η Εθνική έφτασε τους 61 πόντους στο ημίχρονο, ξεπερνώντας τους 58 πόντους που σημείωσε στο πρόσφατο φιλικό με το Ισραήλ στην Κύπρο, εκεί όπου κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε την ήττα με 58-75, έχοντας όμως σημαντικές απουσίες.