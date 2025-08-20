Απολαυστικός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πρώτο ημίχρονο της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Λετονία μοιάζοντας να παίζει πραγματικά χωρίς αντίπαλο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε μετά από 112 ημέρες στο παρκέ, στο φιλικό της Ελλάδας με τη Λετονία για το Τουρνουά Ακρόπολις.

Από την πρώτη στιγμή που πάτησε... glass floor, έδειξε τις «αγριεμένες» διαθέσεις του ξεκινώντας την αναμέτρηση με 7 δικούς του πόντους, όταν η Εθνική προηγούταν με 7-4. Γενικότερα, ο Greek Freak είχε πατημένο το πόδι στο γκάζι μοιάζοντας σαν... cheat σε video game. Σε μόλις 5' λεπτά συμμετοχής, μέχρι να βγει για πρώτη φορά ως αλλαγή και να περάσει στην θέση του ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, είχε 8 πόντους με 2/3 δίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 τάπες.

Το φοβερό κρεσέντο του σταρ της «γαλανόλευκης» και στις δύο πλευρές του γηπέδου συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο με τον Γιάννη να ολοκληρώνει το πρώτο ημίχρονο με συνολικά 20 πόντους με 8/9 δίποντα και 4/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και δύο τάπες δείχνοντας την καταπληκτική φόρμα στην οποία βρίσκεται. Μάλιστα, έκλεισε το πρώτο μέρος με efficiency 30!