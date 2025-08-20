Δείτε τι χρειάζεται να κάνετε ώστε να παρακολουθήσετε τη φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Λετονία (20/8, 20:00) για το Τουρνουά Ακρόπολις.

Η ώρα για την έναρξη στο Τουρνουά Ακρόπολις 2025 έφτασε. Λίγες ημέρες πλέον πριν από το πρώτο παιχνίδι του EuroBasket, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Λετονία στο ΟΑΚΑ, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο την προετοιμασίας της.

Το παιχνίδι όπου μέσα στη 14αδα βρίσκεται μεταξύ άλλων και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι προγραμματισμένο για απόψε (20/8, 20:00). Θα υπάρχει live κάλυψη από το Gazzetta ενώ η τηλεοπτική κάλυψη θα γίνει μέσω του EΡΤ News.

Όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ προς τον κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει το ματς, θα πρέπει να έχει γίνει επανασυντονισμός των καναλιών ώστε να υπάρχει στις τηλεοράσεις το συγκεκριμένο κανάλι.

«Επανασυντονίστε, λοιπόν, τα κανάλια σας για να βρείτε το ΕΡΤNEWS στην πρώτη θέση του τηλεκοντρόλ, ώστε να απολαύσετε τις προσπάθειες των κορυφαίων παικτών της Εθνικής μας, με βέλτιστη εικόνα και ήχο σε περιβάλλον HD».ι.