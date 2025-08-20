Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στη 14άδα της Εθνικής Ανδρών στα φιλικά προετοιμασίας, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για την αναμέτρηση με τη Λετονία (20/8, 20:30). Αναλυτικά οι επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τέθηκε στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το πέμπτο φιλικό της Εθνικής Ανδρών ενόψει του EuroBasket 2025, απέναντι στη Λετονία, στο πλαίσιο του τουρνουά Aegean Acropolis. Εκτός έμειναν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς δεν αγωνίστηκε στα προηγούμενα τεστ με Βέλγιο, Σερβία, Ισραήλ και Μαυροβούνιο, ωστόσο συμπεριλήφθηκε στη 14άδα για το ματς με τους Λετονούς, οι οποίοι είναι συνδιοργανωτές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και θα φιλοξενήσουν την τελική φάση στη Ρίγα.

Οι 14 παίκτες του Βασίλη Σπανούλη για την αποψινή αναμέτρηση: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.