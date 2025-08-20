Τουρνουά Ακρόπολις 2025: Το ζέσταμα του Αντετοκούνμπο πριν από τη Λετονία
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμπεριλήφθηκε στη 14άδα για το πέμπτο φιλικό της Εθνικής Ανδρών ενόψει του EuroBasket 2025, απέναντι στη Λετονία, στο πλαίσιο του τουρνουά Aegean Acropolis.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς και της Εθνικής επιστρέφει σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά από το περσινό Game 5 της προημιτελικής σειράς της Ανατολής κόντρα στους Πέισερς, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το ματς με τους Λετονούς.
Ο Αντετοκούνμπο βγήκε για ζέσταμα σχεδόν μία ώρα και ένα τέταρτο πριν από το τζάμπολ υπό την επίβλεψη του Μιχάλη Καλαβρού, προσωπικού γυμναστή του Greek Freak.
🇬🇷💪 Ο «Greek Freak» ζεσταίνεται… pic.twitter.com/hjccYvFMEQ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 20, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.