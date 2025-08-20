O Γιάννης Αντετοκούνμπο συμπεριλήφθηκε στη 14άδα της Εθνικής Ανδρών για το φιλικό με τη Λετονία (20/8, 20:30) και βγήκε για ζέσταμα υπό την επίβλεψη του Μιχάλη Καλαβρού.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμπεριλήφθηκε στη 14άδα για το πέμπτο φιλικό της Εθνικής Ανδρών ενόψει του EuroBasket 2025, απέναντι στη Λετονία, στο πλαίσιο του τουρνουά Aegean Acropolis.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς και της Εθνικής επιστρέφει σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά από το περσινό Game 5 της προημιτελικής σειράς της Ανατολής κόντρα στους Πέισερς, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το ματς με τους Λετονούς.

Ο Αντετοκούνμπο βγήκε για ζέσταμα σχεδόν μία ώρα και ένα τέταρτο πριν από το τζάμπολ υπό την επίβλεψη του Μιχάλη Καλαβρού, προσωπικού γυμναστή του Greek Freak.