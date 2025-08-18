Ένα ανάποδο κάρφωμα, από αυτά που δε συνηθίζει, ο Νίκολα Γιόκιτς έστω και στην προθέρμανση ήταν αρκετό για να ξετρελάνει τους φανς του.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ανήκει στους κορυφαίους μπασκετμπολίστες αυτήν τη στιγμή στον κόσμο. Όμως, τα πράγματα που κάνει στο παρκέ τα γνωρίζουμε και τα highlight καρφώματα δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

Ωστόσο ένα τέτοιο, στην προθέρμανση της Σερβίας για το φιλικό με τη Γερμανία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του EuroBasket 2025, εξέπληξε τους φίλους του μπάσκετ. Και ειδικότερα τους Αμερικάνους, που δεν έχουν συνηθίσει να τον βλέπουν να καρφώνει.

Ειδικότερα με τον τρόπο που το έκανε, αφού ο Νίκολα Γιόκιτς πήρε φόρα και πραγματοποίησε ένα ανάποδο κάρφωμα. Δείχνοντας στο παρκέ πράγματα που δεν είχε ξανακάνει, έστω και σε επίπεδο προθέρμανσης.