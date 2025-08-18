EuroBasket 2025, Γιόκιτς: Το ανάποδο κάρφωμα στην προθέρμανση που εξέπληξε άπαντες (vid)
Ο Νίκολα Γιόκιτς ανήκει στους κορυφαίους μπασκετμπολίστες αυτήν τη στιγμή στον κόσμο. Όμως, τα πράγματα που κάνει στο παρκέ τα γνωρίζουμε και τα highlight καρφώματα δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.
- Έγινε... πασαδόρος βόλεϊ ο Νίκολα Γιόκιτς: Απίθανη πάσα με μάτια στην πλάτη (vid)
- EuroBasket 2025, Γιόκιτς: Η συμβουλή του στον Τόπιτς και το μάθημα που πήρε ο νεαρός (vid)
Ωστόσο ένα τέτοιο, στην προθέρμανση της Σερβίας για το φιλικό με τη Γερμανία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του EuroBasket 2025, εξέπληξε τους φίλους του μπάσκετ. Και ειδικότερα τους Αμερικάνους, που δεν έχουν συνηθίσει να τον βλέπουν να καρφώνει.
Ειδικότερα με τον τρόπο που το έκανε, αφού ο Νίκολα Γιόκιτς πήρε φόρα και πραγματοποίησε ένα ανάποδο κάρφωμα. Δείχνοντας στο παρκέ πράγματα που δεν είχε ξανακάνει, έστω και σε επίπεδο προθέρμανσης.
Το ανάποδο κάρφωμα του Νίκολα Γιόκιτς στην προθέρμανση
Jokic is moving different 👀🔥— NBACentral (@TheDunkCentral) August 17, 2025
(h/t @nathan_v667 ) pic.twitter.com/Lx0NJJqQbC
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.