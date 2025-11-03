Στίματς: Συνελήφθη ο Σέρβος πρώην μπασκετμπολίστας
Ο παλαίμαχος σέντερ φαίνεται να συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/11/2025), όπως αναφέρουν σέρβικα δημοσιεύματα.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Sportklub, το Υπουργέιο Εσωτερικών της Σερβίας ανακοίνωσε πως συνελήφθησαν 37 άτομα τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/11/2025), για διατάραξη της δημόσιας τάξης και πρόκληση επισοδίων μπροστά από τη Βουλή.
Φαίνεται πως μέσα στους συλληφθέντες ήταν και ο 38χρονος πρώην μπασκετμπολίστας.
