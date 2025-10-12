Το ξέκοψε ο νέος προπονητής της Σερβίας: «Κανένας νατουραλιζέ στην Εθνική»!

Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς παρουσιάστηκε ως νέος προπονητής της Εθνικής Σερβίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Σβέτισλαβ Πέσιτς και ξεκαθαρίζοντας πως όσο εκείνος βρίσκεται στον πάγκο, δεν θα παίξει νατουραλιζέ στην Εθνική.

Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σερβίας ως διάδοχος του Σβέτισλαβ Πέσιτς, ο οποίος αποχώρησε από τον πάγκο μετά το EuroBasket 2025.

Ο 39χρονος προπονητής, ο οποίος κοουτσάρει παράλληλα την Μπεσίκτας, καλείται να οδηγήσει ξανά τη Σερβία στον δρόμο των επιτυχιών, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει με νατουραλιζέ παίκτη στο ρόστερ.

Ο Αλιμπίγιεβιτς τόνισε χωρίς καμία αμφιβολία ότι δεν θα υπάρχουν νατουραλιζέ στην Εθνική Σερβίας όσο είναι εκείνος στον πάγκο, με τη Σερβία να παραμένει έτσι μία από τις τελευταίες ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που συνεχίζει να πορεύεται μόνο με γηγενείς παίκτες.

«Ξένος παίκτης; Όχι, όσο είμαι εγώ προπονητής. Ξέρουμε τι είμαστε ως χώρα και δεν θα ήταν το ίδιο αν είχαμε ξένο», δήλωσε ο Αλιμπίγιεβιτς.