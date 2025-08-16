Η Σερβία επικράτησε στο τουρνουά του Μονάχου της οικοδέσποινας Γερμανίας με 91-81 έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον Νίκολα Γιόβιτς. Τι έκανε ο Μιλουτίνοβ.

Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς ολοένα και... πιστοποιεί την ανωτερότητά της απέναντι σε ομάδες με υψηλές βλέψεις στο ερχόμενο Eurobasket όπως είναι η Γερμανία.

Στο δεύτερο παιχνίδι της στο τουρνουά του Μονάχου στην «SAP Arena» επικράτησε των Σέρβων σε ένα άτυπο... remake του τελικού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος πριν από δύο χρόνια στις Φιλιππίνες και έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει της διοργάνωσης.

Ακόμα και αν ο Νίκολα Γιόκιτς δεν χρειάστηκε να... φορτσάρει ιδιαίτερα παρά το γεγονός ότι «γέμισε» την στατιστική του με 7 πόντους (3/5 δίποντα, 2/2 βολές), 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Εκείνος που έκανε την... περισσότερη δουλειά στην επίθεση ήταν ο Νίκολα Γιόβιτς, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 22 πόντους με 3/4 δίποντα, 4/7 τρίποντα και 4/4 βολές.

«Διψήφιοι» για την Σερβία ήταν επίσης οι Μπογκντάνοβιτς (11π.), Γκούντουριτς (11π.) και Βούκσεβιτς (11π.) ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοβ του Ολυμπιακού αγωνίστηκε 14:28 και είχε 6 πόντους (2/2 δίποντα, 2/2 βολές) και 6 ριμπάουντ.

Για την γηπεδούχο Γερμανία δεν έφτασε η εξαιρετική παρουσία του Φραντζ Βάγκνερ, ο οποίος είχε 26 πόντους με 6/8 δίποντα, 2/9 τρίποντα και 8/11 βολές. Ο Ντα Σίλβα πρόσθεσε 14 πόντους, ενώ ακολούθησαν σε απόδοση οι Σρούντερ (12π., 5ασ., 2ριμπ.) και Τίμαν (11π.)

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 32-38, 55-70, 81-91.