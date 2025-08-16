EuroBasket 2025, Γιόκιτς: Η συμβουλή του στον Τόπιτς και το μάθημα που πήρε ο νεαρός (vid)
Ο Νίκολα Γιόκιτς επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά, πως πέραν από απόλυτος σούπερ σταρ της Σερβίας και ένας παίκτης με πηγαίο ταλέντο, είναι και ο μέντορας των νεαρών. Δείχνοντάς τους τον δρόμο για να λειτουργεί σωστά μία ομάδα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Νίκολα Τόπιτς.
Ο 20χρονος γκαρντ πήρε απευθείας θέση στον πάγκο της Σερβίας, μετά από αλλαγή που έγινε στη διάρκεια του φιλικού απέναντι στην Τσεχία για την προετοιμασία ενόψει EuroBasket 2025 και δεν έδωσε το χέρι του σε όλους τους συμπαίκτες του. Κάτι που φυσικά στο μπάσκετ είναι μία από τις πιο συνηθισμένες κινήσεις, στο πλαίσιο του καλού κλίματος μίας ομάδας.
Ο Νίκολα Γιόκιτς το αντιλήφθηκε και φρόντισε να δείξει το «λάθος» του στον Τόπιτς. Ενώ καθόταν λίγο πιο δίπλα, του μίλησε και ο Τόπιτς δεν μπορούσε παρά να τον ακούσει. Αμέσως σηκώθηκε και έδωσε το χέρι του σε όσους δεν το είχε κάνει, παίρνοντας έτσι ένα μάθημα ενόψει της συνέχειας.
Το βίντεο με τους Γιόκιτς και Τόπιτς
Nikola Topic heads to the bench, and Joker coolly reminds him to stand up and cheer on his teammates. Team spirit in full swing! 🏀🔥 pic.twitter.com/SHyAvJgNgY— Mile High Gold (@mileHighGold) August 15, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.