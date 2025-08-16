Ο Νίκολα Γιόκιτς έσπευσε να δείξει στον 20χρονο Νίκολα Τόπιτς ένα λάθος, με το που κάθισε στον πάγκο της Σερβίας και εκείνος πήρε αμέσως το μάθημά του.

Ο Νίκολα Γιόκιτς επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά, πως πέραν από απόλυτος σούπερ σταρ της Σερβίας και ένας παίκτης με πηγαίο ταλέντο, είναι και ο μέντορας των νεαρών. Δείχνοντάς τους τον δρόμο για να λειτουργεί σωστά μία ομάδα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Νίκολα Τόπιτς.

Ο 20χρονος γκαρντ πήρε απευθείας θέση στον πάγκο της Σερβίας, μετά από αλλαγή που έγινε στη διάρκεια του φιλικού απέναντι στην Τσεχία για την προετοιμασία ενόψει EuroBasket 2025 και δεν έδωσε το χέρι του σε όλους τους συμπαίκτες του. Κάτι που φυσικά στο μπάσκετ είναι μία από τις πιο συνηθισμένες κινήσεις, στο πλαίσιο του καλού κλίματος μίας ομάδας.

Ο Νίκολα Γιόκιτς το αντιλήφθηκε και φρόντισε να δείξει το «λάθος» του στον Τόπιτς. Ενώ καθόταν λίγο πιο δίπλα, του μίλησε και ο Τόπιτς δεν μπορούσε παρά να τον ακούσει. Αμέσως σηκώθηκε και έδωσε το χέρι του σε όσους δεν το είχε κάνει, παίρνοντας έτσι ένα μάθημα ενόψει της συνέχειας.

Το βίντεο με τους Γιόκιτς και Τόπιτς