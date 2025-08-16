Έγινε... πασαδόρος βόλεϊ ο Νίκολα Γιόκιτς: Απίθανη πάσα με μάτια στην πλάτη (vid)

Ένα άγγιγμα στην μπάλα ήταν αρκετό για τον Νίκολα Γιόκιτς, που βρήκε έναν νέο τρόπο να εντυπωσιάσει άπαντες με την ικανότητά του να πασάρει χωρίς να βλέπει.

Ο Νίκολα Γιόκιτς και οι ευφάνταστες πάσες του, αποτελούν πάντοτε ένα σημείο αναφοράς. Πάσες που όχι μόνο άλλοι παίκτες δεν μπορούν να κάνουν, αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούν να σκεφτούν.

Μία τέτοια αποφάσισε να καταθέσει στο φιλικό τουρνουά που συμμετέχει η Σερβία, στο Μόναχο. Οι Σέρβοι αντιμετώπισαν τους Τσέχους, τους οποίους και ισοπέδωσαν με τρομερό Μπογκντάνοβιτς, αλλά ο Νίκολα Γιόκιτς τράβηξε πάνω του τα βλέμματα στα μέσα της 3ης περιόδου.

Όταν και έκανε σαν... πασαδόρος στο βόλεϊ μία no look πάσα με το ένα χέρι και με ένα άγγιγμα. Με μάτια στην πλάτη και πολλή φαντασία, ο σούπερ σταρ των Σέρβων κατέθεσε για ακόμα μια φορά το σπουδαίο του ταλέντο και τις εξωπραγματικές του δεξιότητες στην πάσα.

Για την ιστορία, στο φιλικό ο Νίκολα Γιόκιτς σχεδόν... σβηστός, κατέγραψε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, δείχνοντας σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει EuroBasket 2025.