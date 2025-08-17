Eurobasket 2025, Εθνική Ομάδα: Ξεκίνησε προπονήσεις και ο Τολιόπουλος
Μειώθηκαν τα προβλήματα για τον ομοσπονδιακό προπονητή 10 ημέρες πριν από το πρώτο τζάμπολ του Eurobasket 2025!
Ο Βασίλης Τολιόπουλος τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, όπερ και σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα για τον τεχνικό της Εθνικής ομάδας. Ο
Ο νέος γκαρντ του Παναθηναϊκού που αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού με αποτέλεσμα να μην έχει καταφέρει να αγωνιστεί ακόμα σε κάποιο παιχνίδι, έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της Κυριακής στο κλειστό του ΟΑΚΑ, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται να φορτσάρει ενόψει και του τουρνουά «Ακρόπολις».
Δείτε ΕπίσηςΕθνική Ομάδα: Τούρτα γενεθλίων στον Ζήση, ανεβάζει στροφές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις προπονήσεις (vid)
Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται και ο Βαγγέλης Ζούγρης, ο οποίος ξεκίνησε με τη σειρά του τις προπονήσεις ύστερα από τον τραυματισμό που είχε αποκομίσει στο πρώτο φιλικό κόντρα στο Βέλγιο.
Όπως είναι γνωστό κανονικά προπονείται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο στα φιλικά προετοιμασίας στο ερχόμενο τουρνουά «Ακρόπολις» και δη στις αναμετρήσεις κόντρα στη Λετονία (20/8) και στην Ιταλία (22/8).
