Εθνική Ομάδα: Τούρτα γενεθλίων στον Ζήση, ανεβάζει στροφές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις προπονήσεις (vid)
Μετά το τέλος του φιλικού αγώνα με το Μαυροβούνιο, ο Βασίλης Σπανούλης είχε πει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ξεκινήσει κανονικά προπονήσεις από το Σάββατο (16/8) ώστε να δώσει κανονικά το «παρών» στο τουρνουά «Ακρόπολις» (20-22/8).
Όπως και έγινε. Ο σούπερ σταρ του NBA έδωσε κανονικά το «παρών» στην προπόνηση όπου άρχισε να πατάει το πόδι στο γκάζι και να ανεβάζει στροφές ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού του Eurobasket.
Μετά το τέλος της γαλανόλευκης προπόνησης υπήρχε και τούρτα... έκπληξη στον Νίκο Ζήση, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του κλείνοντας 42 χρόνια ζωής.
Η Εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (20/8) την Λετονία ενώ δύο ημέρες αργότερα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία (22/8, 20:00) πριν κλείσει τον κύκλο των φιλικών αγώνων κόντρα στην Γαλλία (24/8) στο ΟΑΚΑ.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο της ΕΟΚ
