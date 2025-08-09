Ο Βασίλιε Μίτσιτς δείχνει πως σιγά σιγά ξεπερνάει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε στον αριστερό αστράγαλο, δίνοντας κανονικά το παρών στην πρωινή προπόνηση της Σερβίας στην Κύπρο.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς φαίνεται πως έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στον αριστερό αστράγαλο του ποδιού του. Ο Σέρβος γκαρντ αντιμετώπισε ένα ζήτημα, το οποίο όπως είχε τονίσει ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, δεν ήταν τόσο ανησυχητικό αλλά τον είχε θέσει εκτός για ένα μικρό διάστημα.

Η Σερβία θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στο αποψινό φιλικό στην Κύπρο (20:30, ΕΡΤ1 - Live στο Gazzetta) στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket 2025, όντας ακόμα άγνωστο αν μπορεί ο Βασίλιε Μίτσιτς να πάρει χρόνο συμμετοχής. Όπως φαίνεται και από την πρωινή προπόνηση, στο shootaround της Σερβίας ο Μίτσιτς συμμετείχε κανονικά.

Κάτι που σημαίνει ότι σταδιακά θα επιστρέψει και στη δράση, ακόμα και αν αυτό δε συμβεί απέναντι στην Ελλάδα. Θυμίζουμε πως η Σερβία ταξίδεψε στην Κύπρο με 14 παίκτες, συν τον Βασίλιε Μίτσιτς. Στο Βελιγράδι έχουν μείνει για θεραπείες οι Ούρος Τριφούνοβιτς και Άλεν Σμάιλαγκιτς.

Η 14άδα της Ελλάδας

Θυμίζουμε πως και η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα ενόψει της φιλικής αναμέτρησης με τη Σερβία. Αφού ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και τους τραυματίες Βαγγέλη Ζούγρη και Βασίλη Τολιόπουλο. Αμφότεροι θα μπουν στο πρόγραμμα των προπονήσεων μετά την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα, ενώ εκτός από το φιλικό έμειναν και οι Όμηρος Νετζήπογλου, Λευτέρης Τολιόπουλος.