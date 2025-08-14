Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Ο Κώστας Αντετοκούνμπο «ψάρωσε» τον Βούτσεβιτς και κάρφωσε εμφατικά (vid)
Μετά το «dunk party» του πρώτου ημιχρόνου, ο διεθνής σέντερ φρόντισε να προσφέρει θέαμα και ουσία και στο δεύτερο μισό του αγώνα.
Μάλιστα πρόσφερε και τη φάση του ματς και έχοντας αντίπαλο τον σταρ των Σικάγο Μπουλς, Νίκολα Βούτσεβιτς.
Συγκεκριμένα με μια τρομερή προσποίηση «ψάρωσε» τον αντίπαλο του με αποτέλεσμα να δημιουργήσει διάδρομο για ένα ακόμα εμφατικό κάρφωμα.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο με το κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.