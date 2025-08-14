Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πρόσφερε ένα ακόμα «highlight» στο ματς με το Μαυροβούνιο, έχοντας ως «θύμα» τον Νίκολα Βούτσεβιτς.

Μετά το «dunk party» του πρώτου ημιχρόνου, ο διεθνής σέντερ φρόντισε να προσφέρει θέαμα και ουσία και στο δεύτερο μισό του αγώνα.

Μάλιστα πρόσφερε και τη φάση του ματς και έχοντας αντίπαλο τον σταρ των Σικάγο Μπουλς, Νίκολα Βούτσεβιτς.

Συγκεκριμένα με μια τρομερή προσποίηση «ψάρωσε» τον αντίπαλο του με αποτέλεσμα να δημιουργήσει διάδρομο για ένα ακόμα εμφατικό κάρφωμα.