Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ξεσήκωσε τον κόσμο της PAOK Sports Arena με τα εντυπωσιακά του καρφώματα στο φιλικό κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Η Εθνική ομάδα φιλοξενεί το Μαυροβούνιο στη γεμάτη PAOK Sports Arena για το μεταξύ τους φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket 2025.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπορεί να μην είχε στη διάθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ωστόσο ο Έλληνας σταρ ταξίδεψε με την «γαλανόλευκη» για να βρεθεί στο πλευρό των συμπαικτών του.

Ο αδερφός του, Κώστας Αντετοκούνμπο, ήταν εκείνος που χάρισε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά highlights της αναμέτρησης καρφώνοντας με τρομερό τρόπο στην αντίπαλη ρακέτα για να ξεσηκώσει τον κόσμο της Θεσσαλονίκης.