Ο Κάιλ Άλμαν δεν αγωνίστηκε στα προηγούμενα φιλικά του Μαυροβουνίου ενόψει του EuroBasket 2025, ωστόσο θα είναι στη διάθεση του Μπόσκο Ράντοβιτς για τον αγώνα με την Ελλάδα στην PAOK Sports Arena (14/8, 19:00).

Η Ελλάδα μετρά μία νίκη και δύο ήττες στα φιλικά προετοιμασίας, έχοντας ακόμη τέσσερις αγώνες πριν από το πρώτο τζάμπολ στο EuroBasket 2025 με την Ιταλία στη Λεμεσό. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει αρχικώς το Μαυροβούνιο στην PAOK Sports Arena (14/8, 19:00), εκεί όπου θα βρει απέναντί της τον Κάιλ Άλμαν.

Ο 27χρονος Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ είναι ο νατουραλιζέ του Μαυροβουνίου για το EuroBasket 2025, χωρίς να έχει αγωνιστεί στα προηγούμενα φιλικά με τη Γαλλία και τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Ο Άλμαν, που ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα τη σεζόν 2019/20 στο Λαύριο, αγωνίστηκε πέρσι στην Μπεσίκτας και τέθηκε στη διάθεση του Μπόσκο Ράντοβιτς για την αναμέτρηση με την Ελλάδα.

«Ακόμα δεν έχουμε παίξει πλήρεις, αφού ο Κάιλ Άλμαν απουσίασε τόσο απέναντι στη Γαλλία όσο και απέναντι στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Ωστόσο, στα δύο αυτά δυνατά τεστ παρουσιαστήκαμε αρκετά καλά. Η πρόσφατη νίκη στο Σαράγεβο ήταν σημαντική και ψυχολογικά, γιατί, ανεξάρτητα από τον βαθμό δυσκολίας, μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι για να κερδίσουμε.

Τώρα, στη Θεσσαλονίκη, θα δοκιμαστούμε απέναντι στην Ελλάδα, που είναι επίσης πολύ δυνατή ομάδα, και θα έχουμε για πρώτη φορά μαζί μας τον Άλμαν. Είμαι ικανοποιημένος από τη δουλειά που γίνεται, αν και μας λείπει βάθος. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8-9 παίκτες έτοιμους για το υψηλότερο επίπεδο, αλλά ελπίζω μέχρι την έναρξη του τουρνουά να προστεθεί κι άλλος. Στο EuroBasket θα υπάρχει πιο απαιτητικό πρόγραμμα, με τέσσερα παιχνίδια σε μόλις τέσσερις μέρες, οπότε θα χρειαστούμε κάθε διαθέσιμο παίκτη» τόνισε ο Ράντοβιτς.

Πέρσι ο Άλμαν σημείωσε 10.2 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ σε 28 συμμετοχές στη regular season με την Μπεσίκτας στην τουρκική λίγκα.