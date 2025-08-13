EuroBasket 2025, Μαυροβούνιο: Με τον νατουραλιζέ Κάιλ Άλμαν κόντρα στην Ελλάδα
Η Ελλάδα μετρά μία νίκη και δύο ήττες στα φιλικά προετοιμασίας, έχοντας ακόμη τέσσερις αγώνες πριν από το πρώτο τζάμπολ στο EuroBasket 2025 με την Ιταλία στη Λεμεσό. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει αρχικώς το Μαυροβούνιο στην PAOK Sports Arena (14/8, 19:00), εκεί όπου θα βρει απέναντί της τον Κάιλ Άλμαν.
- Καραγιαννίδης στο Gazzetta: «Ακόμα δεν το πιστεύω ότι είμαι στην Εθνική»! (vid)
- Οι πρώτοι δύο παίκτες που «έκοψε» ο Σπανούλης
Ο 27χρονος Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ είναι ο νατουραλιζέ του Μαυροβουνίου για το EuroBasket 2025, χωρίς να έχει αγωνιστεί στα προηγούμενα φιλικά με τη Γαλλία και τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Ο Άλμαν, που ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα τη σεζόν 2019/20 στο Λαύριο, αγωνίστηκε πέρσι στην Μπεσίκτας και τέθηκε στη διάθεση του Μπόσκο Ράντοβιτς για την αναμέτρηση με την Ελλάδα.
«Ακόμα δεν έχουμε παίξει πλήρεις, αφού ο Κάιλ Άλμαν απουσίασε τόσο απέναντι στη Γαλλία όσο και απέναντι στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Ωστόσο, στα δύο αυτά δυνατά τεστ παρουσιαστήκαμε αρκετά καλά. Η πρόσφατη νίκη στο Σαράγεβο ήταν σημαντική και ψυχολογικά, γιατί, ανεξάρτητα από τον βαθμό δυσκολίας, μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι για να κερδίσουμε.
Τώρα, στη Θεσσαλονίκη, θα δοκιμαστούμε απέναντι στην Ελλάδα, που είναι επίσης πολύ δυνατή ομάδα, και θα έχουμε για πρώτη φορά μαζί μας τον Άλμαν. Είμαι ικανοποιημένος από τη δουλειά που γίνεται, αν και μας λείπει βάθος. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8-9 παίκτες έτοιμους για το υψηλότερο επίπεδο, αλλά ελπίζω μέχρι την έναρξη του τουρνουά να προστεθεί κι άλλος. Στο EuroBasket θα υπάρχει πιο απαιτητικό πρόγραμμα, με τέσσερα παιχνίδια σε μόλις τέσσερις μέρες, οπότε θα χρειαστούμε κάθε διαθέσιμο παίκτη» τόνισε ο Ράντοβιτς.
Πέρσι ο Άλμαν σημείωσε 10.2 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ σε 28 συμμετοχές στη regular season με την Μπεσίκτας στην τουρκική λίγκα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.