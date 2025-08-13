Καραγιαννίδης στο Gazzetta: «Ακόμα δεν το πιστεύω ότι είμαι στην Εθνική»! (vid)

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης μίλησε στην κάμερα του Gazzetta για την παρουσία του στην Εθνική Ανδρών και παραδέχτηκε πως, αν τελικά συμπεριληφθεί στη 12άδα για το EuroBasket 2025, θα πρόκειται για την κορυφαία στιγμή της καριέρας του.

Στην περίπτωση του Αντώνη Καραγιαννίδη και της παρουσίας του στην Εθνική Ανδρών, ο διεθνής φόργουορντ-σέντερ δεν πρόλαβε καλά-καλά να ξεστομίσει το μεγάλο όνειρο και σχεδόν αμέσως φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο, κάνοντας το ντεμπούτο του στον αγώνα με τη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο, τον Νοέμβριο του 2024.

Καθόλου άσχημα για έναν τύπο που πριν από μερικά χρόνια στοίβαζε τα όνειρά του στο αυτοκίνητο του πατέρα του που τον πηγαινοέφερνε από το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης στην Πυλαία, τελειώνοντας το σχολείο και φεύγοντας άρον-άρον για να προλάβει τις προπονήσεις των ακαδημιών του ΠΑΟΚ στην άλλη πλευρά της πόλης.

Σήμερα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα overachiever, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες και συνεχίζοντας να «τρυπά» διαρκώς το ταβάνι του. Ο 23χρονος ψηλός προέρχεται από μια εντυπωσιακή breakout season με τον Προμηθέα, έχει υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και την επόμενη χρονιά θα αγωνιστεί δανεικός στους Πατρινούς, ενώ παράλληλα διεκδικεί μια θέση στην 12άδα της Εθνικής Ανδρών ενόψει του EuroBasket 2025.

Μιλώντας στην κάμερα του Gazzetta, ο Αντώνης Καραγιαννίδης παραδέχτηκε πως ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει ότι φορά τη φανέλα με το εθνόσημο και τόνισε πως, εφόσον βρεθεί στη Λεμεσό και τη Ρίγα ως μέλος της Εθνικής, θα πρόκειται για την κορυφαία στιγμή της καριέρας του.

Προετοιμασία με την Εθνική Ανδρών ενόψει EuroBasket, πρόσφατη μεταγραφή στον Ολυμπιακό… Τουλάχιστον μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τα πράγματα πάνε καλά για σένα μέχρι στιγμής;

«Πάει τέλεια! Ειλικρινά, δεν θα μπορούσε να πάει καλύτερα!».

Πώς προσεγγίζεις την παρουσία σου στην Εθνική, δεδομένου ότι υπολογίζεσαι από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος σε κάλεσε στα «παράθυρα» και στην προετοιμασία για το EuroBasket;

«Το βλέπω σαν μια πρόκληση για τον εαυτό μου, να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω και αν μπορώ να ανταποκριθώ. Ουσιαστικά ξεκινάει η νέα σεζόν και πρέπει όλοι να μπούμε ξανά σε ρυθμό, οπότε είναι μια μεγάλη ευκαιρία και πρόκληση για μένα».

Τι σημαίνει για σένα να φοράς το εθνόσημο;

«Ακόμα δεν το πιστεύω ότι είμαι στην Εθνική! Ότι μπαίνουμε στα αποδυτήρια και σου δίνουν τη φανέλα που γράφει "Greece" πάνω… Δεν υπάρχει αυτό το συναίσθημα. Είναι τεράστια τιμή. Είναι ένα βήμα τη φορά. Κάνω ένα βήμα και προχωράω, δεν μένουμε εδώ. Όπως σου είπα και πριν, είναι μια πρόκληση για μένα, να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω».

Είναι άδικο να μιλάμε για τους απόντες, με δεδομένο ότι εσείς είστε εδώ και προσπαθείτε για την Εθνική. Τι σε κάνει να αισιοδοξείς;

«Όλοι οι παίκτες, ανεξαιρέτως, με τους τραυματισμούς και τα προβλήματά τους, είναι εδώ και δίνουν τον αγώνα τους. Αυτό μου δίνει ώθηση, μου δίνει θάρρος. Να βγούμε όλοι μαζί μπροστά και να κάνουμε την προσπάθειά μας. Και είναι κάτι πολύ όμορφο, γιατί από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε, δεθήκαμε σαν ομάδα».

Πώς είναι η δουλειά με τον κόουτς Σπανούλη;

«Είναι μαγικός! Έχει τη δική του φιλοσοφία, το δικό του στυλ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση».

Αν τελικά είσαι στους 12…

(μας διακόπτει) «Θα είναι μαγεία…»

Θα είναι η καλύτερη στιγμή στην καριέρα σου;

«Μακράν! Μακράν! Είναι μια εμπειρία που δεν τη ζεις εύκολα στην μπασκετική σου καριέρα και κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ! Αν όχι τώρα, στο μέλλον, να το ζήσω. Όχι μόνο από μπασκετική πλευρά, αλλά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Εθνική· που μπαίνουμε στα αποδυτήρια και μιλάμε όλοι μαζί. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό».