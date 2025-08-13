Η ΕΟΚ έκανε γνωστούς του δύο πρώτους παίκτες που «έκοψε» ο Βασίλης Σπανούλης από την αποστολή της Εθνικής ομάδας.

Η Εθνική Ελλάδας ταξιδεύει στην Θεσσαλονίκη όπου αύριο (14/8) υπάρχει προγραμματισμένο ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο το Μαυροβούνιο (19.00) στην αναμενόμενα γεμάτη PAOK Sports Arena.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να μην είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το συγκεκριμένο φιλικό, όμως συνόδευσε κανονικά την «γαλανόλευκη» αποστολή.

Ο Έλληνας κόουτς, ωστόσο, έκανε γνωστούς τους πρώτους δύο παίκτες που «έκοψε» από την φετινή προσπάθεια της Εθνικής. Αυτοί είναι ο Λευτέρης Λιοτόπουλος και ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, που σήμερα (13/08) συμμετείχαν στην τελευταία τους προπόνηση με την ομάδα για το EuroBasket 2025.

Στο πρώτο φιλικό με το Βέλγιο στο ΟΑΚΑ, μόνο ο Λευτέρης Λιοτόπουλος πήρε 05'28" λεπτά συμμετοχής μαζεύοντας ένα ριμπάουντ. Κόντρα στην Σερβία κανείς τους δεν αγωνίστηκε, ενώ στην αναμέτρηση με το Ισραήλ ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης αγωνίστηκε για 7'΄16" χωρίς να καταφέρει να γεμίσει την στατιστική του, ενώ μάλιστα ο Βασίλης Σπανούλης εξαιτίας ενός λάθους στην άμυνα τον τράβηξε στον πάγκο μετά από μόλις 16 δευτερόλεπτα που βρέθηκε στο παρκέ στο πρώτο μέρος. Από την άλλη, ο Λιοτόπουλος πάτησε παρκέ για 8'23 κάνοντας ένα μπλοκ.