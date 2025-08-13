Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι ανάμεσα στους 14 παίκτες που θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη για τη συνέχεια της προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος, ωστόσο δεν θα παίξει κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μην ακολούθησε την αποστολή της Εθνική Ελλάδος στην Κύπρο για τα φιλικά που πραγματοποιήθηκαν τις περασμένες ημέρες, ωστόσο ο ίδιος θα δώσει το «παρών» στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της η ΕΟΚ, την αποστολή που θα βρεθεί στη «συμπρωτεύουσα» για τη συνέχεια της προετοιμασίας και των φιλικών ενόψει του EuroBasket 2025, την αποτελούν συνολικά 14 παίκτες.

Ο Greek Freak ωστόσο δεν θα αγωνιστεί στο αυριανό φιλικό (14/8, 19:00) με αντίπαλο το Μαυροβούνιο. Εκτός επίσης έμειναν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Βαγγέλης Ζούγρης αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Η ενημέρωση της ΕΟΚ

Για τη Θεσσαλονίκη θα ταξιδέψει σήμερα η Εθνική Ανδρών, εκεί όπου αύριο (14/8) υπάρχει προγραμματισμένο ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο το Μαυροβούνιο (19.00) στην PAOK Sports Arean.

Στην αποστολή θα συμμετάσχουν 14 παίκτες, με τη σημερινή προπόνηση που έγινε στο ΟΑΚΑ να είναι η τελευταία για τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Λευτέρη Λιοτόπουλο, για τη φετινή προσπάθεια της Εθνικής.

Εκτός αποστολής για τη Θεσσαλονίκη θα μείνουν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα μετά την επιστροφή, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Οι 14 που θα ταξιδέψουν είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόραεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντουροφ και Νάσος Μπαζίνας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στην αυριανή αναμέτρηση.