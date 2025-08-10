EuroBasket 2025, Εθνική: Τα επόμενα φιλικά, συνέχεια με Μαυροβούνιο
Η Εθνική, με πολλές απουσίες, παραδόθηκε στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στο Ισραήλ, γνωρίζοντας την ήττα με 58-75 και ολοκληρώνοντας την παρουσία της στην Κύπρο με 0/2 στα φιλικά προετοιμασίας.
Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε πολλές δοκιμές, ενώ η Ελλάδα σημείωσε μόλις 17 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, με πρόβλημα στα τρίποντα, στα ριμπάουντ και στο αμυντικό τρανζίσιον.
Πλέον, η Ελλάδα μετρά μία νίκη και δύο ήττες στα φιλικά προετοιμασίας, έχοντας ακόμη τέσσερις αγώνες πριν από το πρώτο τζάμπολ στο EuroBasket 2025 με την Ιταλία στη Λεμεσό (28/8, 21:30).
Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει αρχικώς το Μαυροβούνιο στην PAOK Sports Arena (14/08, 20:00), με την ΕΟΚ να ενημερώνει ότι τα εισιτήρια «φεύγουν» με γοργούς ρυθμούς.
Εθνική: Τα φιλικά στον δρόμο για το EuroBasket 2025
- 6/8 Ελλάδα–Βέλγιο 74-60
- 9/8 Σερβία-Ελλάδα 76-66
- 10/8 Ελλάδα-Ισραήλ 58-75
- 14/8 20:00 Ελλάδα – Μαυροβούνιο (PAOK Sports Arena)
- 20/8 20:00 Ελλάδα – Λετονία (ΟΑΚΑ)
- 22/8 20:00 Ιταλία – Ελλάδα (ΟΑΚΑ)
- 24/8 20:00 Ελλάδα – Γαλλία (ΟΑΚΑ)
