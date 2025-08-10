Η Εθνική Ανδρών γνώρισε τη δεύτερη ήττα σε ισάριθμα φιλικά προετοιμασίας στο τουρνουά ECOMMBX Cup στη Λεμεσό και πλέον έχει μπροστά της τον αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Η Εθνική, με πολλές απουσίες, παραδόθηκε στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στο Ισραήλ, γνωρίζοντας την ήττα με 58-75 και ολοκληρώνοντας την παρουσία της στην Κύπρο με 0/2 στα φιλικά προετοιμασίας.

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε πολλές δοκιμές, ενώ η Ελλάδα σημείωσε μόλις 17 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, με πρόβλημα στα τρίποντα, στα ριμπάουντ και στο αμυντικό τρανζίσιον.

Πλέον, η Ελλάδα μετρά μία νίκη και δύο ήττες στα φιλικά προετοιμασίας, έχοντας ακόμη τέσσερις αγώνες πριν από το πρώτο τζάμπολ στο EuroBasket 2025 με την Ιταλία στη Λεμεσό (28/8, 21:30).

Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει αρχικώς το Μαυροβούνιο στην PAOK Sports Arena (14/08, 20:00), με την ΕΟΚ να ενημερώνει ότι τα εισιτήρια «φεύγουν» με γοργούς ρυθμούς.