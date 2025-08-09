EuroBasket 2025, Εθνική ομάδα: Κάνουν... φτερά τα εισιτήρια για το φιλικό με το Μαυροβούνιο
Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου (20:00) σε φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας της «γαλανόλευκης» για το EuroBasket 2025.
Όπως έκανε γνωστό η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, τα εισιτήρια φεύγουν γρήγορα για την αναμέτρηση κι έχουν απομείνει μόλις τρεις χιλιάδες.
Αναλυτικά
«Η Εθνική Ανδρών αγωνίζεται στη Θεσσαλονίκη και η πόλη δείχνει στην πράξη πως αγαπά το μπάσκετ και ξέρει να στέκεται πάντα δίπλα στην επίσημη αγαπημένη.
Τα εισιτήρια για τον αγώνα Ελλάδα – Μαυροβούνιο κυκλοφόρησαν την Πέμπτη (7/8) και σήμερα έχουν απομείνει λιγότερα από 3.000 διαθέσιμα για την αναμέτρηση. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 14 Αυγούστου στην ΠΑΟΚ Sports Arena στις 20.00.
Μπορείτε να κλείσετε την δική σας θέση μέσω της ticketmaster με ένα απλό «κλικ» ΕΔΩ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά έως πέντε ετών. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).
Σας περιμένουμε στην ΠΑΟΚ Sports Arena!»
