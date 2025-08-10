Ελλάδα - Σερβία: Το βλέμμα του Μήτογλου στον Γιόκιτς που έχει γίνει viral! (video)
Στο πρώτο παιχνίδι επί κυπριακού εδάφους, για το φιλικό τουρνουά ECOMMBX Cup, η Ελλάδα αντιμετώπισε τη Σερβία και παρά το γεγονός ότι η «γαλανόλευκη» το πάλεψε αρκετά, δεν μπόρεσε να λυγίσει το μεγάλο φαβορί για το EuroBasket 2025 αφού ηττήθηκε με 76-66.
Ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Ντίνος Μήτογλου ήταν οι καλύτεροι παίκτες για τις εθνικές τους ομάδες, με τον Σέρβο να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 23 πόντους και 19 ριμπάουντ ενώ από την πλευρά του ο παίκτης του Παναθηναϊκού έφτασε στους 18 πόντους.
Στα μέσα της τρίτης περιόδου μάλιστα, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε μία ενδιαφέρουσα... σκηνή, με το βλέμμα του Μήτογλου στον σταρ των Ντένβερ Νάγκετς να γίνεται στη συνέχεια viral!
Το βλέμμα του Μήτογλου στον Γιόκιτς
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.